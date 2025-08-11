6 августа 2025 года состоялась премьера 1 части 2 сезона сериала "Венздей" на Netflix. Это 4 эпизода, полные страха, готики и мрака.

Кстати, ранее мы сделали краткое описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала. А теперь в материале Кино 24 узнаете, что пишут зрители о первых сериях нового сезона "Венздей".

Что пишут в сети о 2 сезоне сериала "Венздей"?

Ранее кинотворцы отмечали, что второй сезон будет значительно более жутким и ужасным. Так и оказалось. По комментариям зрителей, которые можно прочитать в сети, второй сезон оказался еще более эмоциональным и в нем больше мрака, чем это было в первых сериях на Netflix. Некоторые из поклонников обращали внимание на изменения во внешности их любимых персонажей.

Конечно, не обошлось и без критики. Некоторые говорят, что не получил такого удовольствия от просмотра, как это было в первом сезоне. Вот, что пишут зрители в сети:

"Я в восторге от сериала! Как от первого сезона, так и от продолжения! Куча классных эмоций и хоть он и воспринимается как подростковый, мне это не мешает"

"Конец не таким может быть, как кажется на первый взгляд – для кого-то он будет моментальным, а кто-то сможет увидеть больше других."

"Персонаж Венздей корявый в начале, надеюсь, дальше будет кайфовее. 1 сезон, как по мне, был такой прям "школьный": первая любовь, любовный треугольник, танцы, экскурсии, целостная картинка, монстр и страшный и комично-детский. Не получила такого от первой части 2 сезона, но надеюсь, что дальше все сложится."

"Вангую, что 2 сезон не соберет такой популярности."

"Я просто без ума от Фостера и Гомеса во втором сезоне"

"Венздей Аддамс доказала, что экстрасенсорные способности не так решают, как она сама. Финал будет непредсказуемым, а все фанаты будут долго отходить от шоковой терапии, потому что это сама семейка Аддамс, черт возьми."

"Уже посмотрела! Это невероятно! Ортега в этой роли настоящая темная тучка: мистика, юмор, персонажи – все то, что требует меланхоличное сердце!"

"У Кэтрин совсем по-другому выглядит в этом сезоне. Помолодела".

Если вы до сих пор не составили собственного мнения о первых эпизодах второго сезона сериала "Венздей" на Netflix, то вам точно стоит это сделать, ведь уже совсем скоро, 3 сентября, состоится премьера второй части второго сезона и она обещает быть абсолютно непредсказуемой.