Сеть не утихает от комментариев: отзывы зрителей на первые эпизоды 2 сезона "Венздей"
- 6 августа 2025 года на Netflix вышла первая часть второго сезона сериала "Венздей", состоящего из 4 эпизодов.
- Зрители отмечают, что второй сезон является более эмоциональным и содержит больше мрака, по сравнению с первым.
- Вторая часть второго сезона выйдет 3 сентября и обещает быть непредсказуемой.
6 августа 2025 года состоялась премьера 1 части 2 сезона сериала "Венздей" на Netflix. Это 4 эпизода, полные страха, готики и мрака.
Кстати, ранее мы сделали краткое описание всех новых эпизодов нашумевшего сериала. А теперь в материале Кино 24 узнаете, что пишут зрители о первых сериях нового сезона "Венздей".
Что пишут в сети о 2 сезоне сериала "Венздей"?
Ранее кинотворцы отмечали, что второй сезон будет значительно более жутким и ужасным. Так и оказалось. По комментариям зрителей, которые можно прочитать в сети, второй сезон оказался еще более эмоциональным и в нем больше мрака, чем это было в первых сериях на Netflix. Некоторые из поклонников обращали внимание на изменения во внешности их любимых персонажей.
Конечно, не обошлось и без критики. Некоторые говорят, что не получил такого удовольствия от просмотра, как это было в первом сезоне. Вот, что пишут зрители в сети:
- "Я в восторге от сериала! Как от первого сезона, так и от продолжения! Куча классных эмоций и хоть он и воспринимается как подростковый, мне это не мешает"
- "Конец не таким может быть, как кажется на первый взгляд – для кого-то он будет моментальным, а кто-то сможет увидеть больше других."
- "Персонаж Венздей корявый в начале, надеюсь, дальше будет кайфовее. 1 сезон, как по мне, был такой прям "школьный": первая любовь, любовный треугольник, танцы, экскурсии, целостная картинка, монстр и страшный и комично-детский. Не получила такого от первой части 2 сезона, но надеюсь, что дальше все сложится."
- "Вангую, что 2 сезон не соберет такой популярности."
- "Я просто без ума от Фостера и Гомеса во втором сезоне"
- "Венздей Аддамс доказала, что экстрасенсорные способности не так решают, как она сама. Финал будет непредсказуемым, а все фанаты будут долго отходить от шоковой терапии, потому что это сама семейка Аддамс, черт возьми."
- "Уже посмотрела! Это невероятно! Ортега в этой роли настоящая темная тучка: мистика, юмор, персонажи – все то, что требует меланхоличное сердце!"
- "У Кэтрин совсем по-другому выглядит в этом сезоне. Помолодела".
Если вы до сих пор не составили собственного мнения о первых эпизодах второго сезона сериала "Венздей" на Netflix, то вам точно стоит это сделать, ведь уже совсем скоро, 3 сентября, состоится премьера второй части второго сезона и она обещает быть абсолютно непредсказуемой.