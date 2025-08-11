6 серпня 2025 року відбулась прем'єра 1 частини 2 сезону серіалу "Венздей" на Netflix. Це 4 епізоди, сповнені страху, готики та мороку.

До речі, раніше ми зробили короткий опис всіх нових епізодів нашумілого серіалу. А тепер у матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що пишуть глядачі про перші серії нового сезону "Венздей".

Що пишуть у мережі про 2 сезон серіалу "Венздей"?

Раніше кінотворці зазначали, що другий сезон буде значно моторошнішим та жахливішим. Так і виявилось. За коментарями глядачів, які можна прочитати у мережі, другий сезон виявився ще емоційнішим та у ньому більше мороку, аніж це було у перших серіях на Netflix. Дехто з прихильників звертав увагу на зміни у зовнішності їхніх улюблених персонажів.

Звичайно, не обійшлось і без критики. Дехто каже, що не отримав такого задоволення від перегляду, як це було у першому сезоні. Ось, що пишуть глядачі у мережі:

"Я в захваті від серіалу! Як від першого сезону, так і від продовження! Купа класних емоцій і хоч він і сприймається як підлітковий, мені це не заважає"

"Кінець не таким може бути, як здається на перший погляд – для когось він буде моментальним, а хтось зможе побачити більше за інших."

"Персонаж Венздей кострубатий на початку, надіюсь, далі буде кайфовіше. 1 сезон, як на мене, був такий прям "шкільний": перше кохання, любовний трикутник, танці, екскурсії, цілісна картинка, монстр і страшний і комічно-дитячий. Не отримала такого від першої частини 2 сезону, але маю надію, що далі все складеться."

"Вангую, що 2 сезон не збере такої популярності."

"Я просто шаленію від Фостера та Гомеса у другому сезоні"

"Венздей Аддамс довела, що екстрасенсорні здібності не так вирішують, як вона сама. Фінал буде непередбачуваним, а усі фанати будуть довго відходити від шокової терапії, бо це сама сімейка Аддамс, хай йому грець."

"Вже подивилась! Це неймовірно! Ортега в цій ролі справжня темна хмаринка: містика, гумор, персонажі – усе те, що потребує меланхолічне серце!"

"У Кетрін зовсім інакший вигляд в цьому сезоні. Помолодшала".

Якщо ви досі не склали власної думки про перші епізоди другого сезону серіалу "Венздей" на Netflix, то вам точно варто це зробити, адже уже зовсім скоро, 3 вересня, відбудеться прем'єра другої частини другого сезону і вона обіцяє бути абсолютно непередбачуваною.