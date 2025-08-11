У світі, де абсурд часто стає нормою, саме сатиричні фільми пропонують нам дзеркало, в якому ми можемо побачити власні недоліки та вади світу навколо нас. У цій добірці Кіно 24 ми зібрали шість стрічок, які відзначаються своєю сміливістю, безкомпромісністю та, звісно, неперевершеним чорним гумором.

"Трикутник смутку" (2022)

Сюжет "Трикутнику смутку" поділений на три частини. Стрічка починається зі світу високої моди, знайомлячи нас із зірковою парою моделей-інфлюенсерів, Карлом та Яєю. Вони вирушають у розкішний круїз на яхті, де збирається еліта світового суспільства – олігархи, торговці зброєю, самозакохані багатії. Та під час вечері, організованої капітаном, шторм перетворює яхту на пекло – і зрештою її знищує. Після катастрофи ті, хто вижив, опиняються на безлюдному острові, і тут суспільні ролі кардинально змінюються: прибиральниця Абігейл, яка володіє навичками виживання, стає головною, а мільйонери виявляються абсолютно безпорадними.

У "Трикутнику смутку" режисер майстерно висміює лицемірство сучасної еліти та з їдким гумором демонструє, як швидко руйнуються соціальні ієрархії, коли справа доходить до виживання.

"Фарґо" (1996)

Історія розгортається в засніженій Міннесоті, а центральною фігурою стає Джеррі Лундеґаард – продавець автомобілів, який відчайдушно потребує грошей. Щоб вирішити свої фінансові проблеми, він наймає двох дрібних злочинців для викрадення власної дружини, сподіваючись отримати викуп від її багатого батька. Однак, як це часто буває у Коенів, все йде шкереберть, і ланцюг абсурдних та жорстоких подій виходить з-під контролю. Розслідування цієї заплутаної справи бере на себе місцева начальниця поліції Мардж Ґандерсон – вагітна, але надзвичайно спостережлива та цілеспрямована жінка, яка з властивою їй незворушністю розплутує цей клубок злочинів.

"Фарґо" – це їдка сатира на "американську мрію", провінційне життя та людську дурість. Фільм майстерно висміює жадібність, відчайдушні спроби уникнути відповідальності та абсурдність ситуацій, які виникають через прості людські вади. А унікальний стиль цього фільму, що поєднує безжальне насильство з комедійними елементами, 2014 року став основою для однойменного серіалу-антології, котрий наразі налічує вже п'ять сезонів.

"Смерть Сталіна" (2017)

Події розгортаються у березні 1953 року, після раптової смерті Йосипа Сталіна. Фільм показує хаотичну та безглузду боротьбу за владу між найближчими соратниками диктатора. Серед головних дійових осіб – Георгій Жуков, Георгій Маленков, Микита Хрущов, Лаврентій Берія, В'ячеслав Молотов та інші представники тодішньої радянської верхівки. Кожен з них, переповнений страхом, параноєю та бажанням захопити владу, намагається перехитрити інших, вдаючись до комічних і водночас жахливих інтриг. Сатира Іаннуччі безжально висміює культ особистості, бюрократію, взаємну підозру та жорстокість режиму, демонструючи, що за фасадом величі приховувалися боягузтво та безмежна цинічність.

Фільм – частково, до речі, знятий у Києві, – отримав широке визнання критиків за свій гострий гумор та точне відтворення атмосфери брехні та страху. А в Росії прокат стрічки, котру місцеві політики назвали "спланованою провокацією" та "образою російського народу", був заборонений.

"Меню" (2022)

Сюжет розгортається у вишуканому та ексклюзивному ресторані Hawthorn, розташованому на віддаленому приватному острові. Сюди прибуває група заможних та впливових гостей, щоб насолодитися унікальним дегустаційним меню від всесвітньо відомого, але загадкового шефа Джуліана Словіка. Серед запрошених – одержимий гурман Тайлер Ледфорд та його супутниця Марґо Міллс, яка замінила його початкову партнерку і явно не вписується в елітну компанію. З кожною поданою стравою стає очевидним, що шеф Словік приготував не просто обід, а моторошний перформанс із шокуючими сюрпризами, які розкривають темні таємниці кожного гостя і ведуть до незворотних наслідків.

"Меню" – це їдка сатира, що безжально висміює претензійність та лицемірство світу елітної гастрономії, де багатії споживають усе без справжньої поваги чи розуміння, а творці-кулінари переживають вигорання та розчарування коли бачать, як їхня пристрасть перетворюється на товар.

"Великий диктатор" (1940)

Ця стрічка стала видатним актом політичної сміливості та однією з найжорсткіших сатир в історії кінематографа. Чаплін, який виступив як режисер, сценарист, композитор і виконавець головних ролей, використав свій статус світової зірки, щоб відкрито висміяти та засудити фашизм і його лідерів, Адольфа Гітлера та Беніто Муссоліні, у той час, коли багато країн ще вагалися у своїй політичній позиції.

У фільмі Чаплін зіграв одразу дві ролі. Перша – єврей-перукар, ветеран Першої світової, який 20 років пролежав у комі та повертається додому, не усвідомлюючи жахів нового режиму. А друга роль – це Аденоїд Гінкель, кровожерливий диктатор вигаданої країни Томанія, чий образ є відвертою карикатурою на Гітлера. Сюжет розгортається навколо їхніх паралельних історій та подальшої плутанини, що призводить до знаменитої сцени, де перукаря помилково приймають за диктатора.

Культурний та політичний вплив "Великого диктатора" був колосальним. Цей фільм не лише розважав, а й надихав на спротив, ставши символом надії та людяності в найтемніші часи. "Великий диктатор" залишається актуальним і сьогодні, нагадуючи про небезпеку тоталітаризму та важливість боротьби за свободу та людську гідність.

"Еддінгтон" (2025)

Стрічка розповідає про події, що сталися у розпал пандемії коронавірусу в невеличкому вигаданому містечку Еддінгтон, штат Нью-Мексико. Тут раптово загострюється протистояння між двома політичними опонентами: шерифом Джо Кроссом та чинним мером Тедом Гарсією. Шериф Кросс, прихильник "теорій змов", втомився від "ковідних" обмежень і вирішує балотуватися в мери, щоб змінити ситуацію. До цього конфлікту також долучається харизматичний релігійний лідер, якого зіграв Остін Батлер, а дружину шерифа, Луїзу, втілила двічі оскароносна Емма Стоун. Протистояння шерифа та мера поступово перетворює все містечко на справжнє поле бою.

"Еддінгтон" є глибоким, жорстким і смішним коментарем до сучасних реалій, що досліджує стрімке поширення конспірології та популізму, а також роль соціальних медіа у цьому процесі. Хоча фільм концентрується на американських реаліях, він фактично розповідає глобальну історію про те, як світ наразі "сходить на пси". А побачити стрічку в українських кінотеатрах ми зможемо вже 14 серпня.