"Озарк" 4 сезон: Netflix опубликовал трейлер первой части масштабного финала

На ютубе Netflix появился трейлер финального сезона популярного сериала "Озарк". Нас ждет масштабная история Бердов в последней части картины.

В финальном сезоне представят 14 эпизодов. Однако сериал выйдет в двух частях: по семь серий в каждой. Первую покажут на Netflix 21 января 2022 года, а о релизе второй еще не известно.

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По сюжету четвертого сезона, финансовый консультант Марти Берд (Джейсон Бейтман) вместе с семьей, женой Венди (Лора Линни) и детьми переезжает в небольшой городок Озарк. Все потому, что главный герой Марти отмывал деньги мексиканского наркобарона. Ситуация была под контролем, но однажды схему разоблачили и Марти остался виноват во всем.

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Напомним, первые три сезона выходили с 2017 по 2020 годы. В первых эпизодах показали счастливого Марти, который живет и работает, зарабатывает безумные деньги. Затем он осознал, что можно больше, столкнулся с мафией и стал своеобразным звеном между преступностью и правосудием.

Интересно, что в 2020 году сериал признали лучшей картиной по версии IMDb, где его рейтинг составил 8,4 из 10.

"Озарк" 4 сезон, первая часть: смотрите трейлер