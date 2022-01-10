У фінальному сезоні презентують 14 епізодів. Однак, серіал вийде у двох частинах: по сім серій у кожній. Першу покажуть на Netflix 21 січня 2022 року, а про реліз другої ще не відомо.
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За сюжетом четвертого сезону, фінансовий консультант Марті Берда (Джейсон Бейтман) разом з сім’єю, дружиною Венді (Лора Лінні) і дітьми, переїжджає до невеликого містечка Озарк. Все через те, що головний герой Марті відмивав гроші мексиканського наркобарона. Ситуація була під контролем, але одного разу схему викрили й Марті залишився винним у всьому.
"Озарк" 4 сезон, перша частина: дивіться трейлер