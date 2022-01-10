У фінальному сезоні презентують 14 епізодів. Однак, серіал вийде у двох частинах: по сім серій у кожній. Першу покажуть на Netflix 21 січня 2022 року, а про реліз другої ще не відомо.

Не пропустіть Від Гри престолів до Лари Крофт: ігрові автомати, створені за мотивами фільмів і серіалів

За сюжетом четвертого сезону, фінансовий консультант Марті Берда (Джейсон Бейтман) разом з сім’єю, дружиною Венді (Лора Лінні) і дітьми, переїжджає до невеликого містечка Озарк. Все через те, що головний герой Марті відмивав гроші мексиканського наркобарона. Ситуація була під контролем, але одного разу схему викрили й Марті залишився винним у всьому.

Прем’єра крутого фільму/серіалу вже близько? Щоб не проводити час в нудному очікуванні, можна зіграти в улюблену гру на SlotoKing. Онлайн-казино має десятки відеослотів, кілька видів рулеток, покер, лотереї бінго та кено, які сподобаються навіть новачкам. Нагадаємо, перші три сезони виходили з 2017 по 2020 роки. У перших епізодах показали щасливого Марті, який живе і працює, заробляє шалені гроші. Далі він усвідомив, що можна більше, стикнувся з мафією і став своєрідною ланкою між злочинністю та правосуддям.

Цікаво, що у 2020 році, серіал визнали найкращою картиною за версією IMDb , де його рейтинг склав 8,4 з 10.

"Озарк" 4 сезон, перша частина: дивіться трейлер