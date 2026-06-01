Новый криминальный боевик на 8 эпизодов стал фаворитом украинцев на Netflix

Одним из самых любимых жанров среди украинских зрителей являются боевики. Ведь это ленты, которые всегда держат в напряжении и дарят ощущение адреналина даже после просмотра.

Неудивительно, что одним из самых популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix среди украинцев стал мини-сериал "Заклятый враг". В материале 24 Канала рассказываем больше о сюжете, актерском составе и преимуществах этого сериала, чтобы каждый мог решить для себя, стоит ли тратить время на просмотр этой ленты.

Стоит ли смотреть сериал "Заклятый враг"?

Недавно стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов, которые чаще всего выбирают для просмотра украинцы. Вторую строчку среди самых популярных сериалов занял проект "Заклятый враг", премьера которого состоялась 14 мая 2026 года.

Этот сериал точно понравится поклонникам криминальных боевиков, драм и триллеров, а также тем, кто не любит тратить много времени на просмотр. "Заклятого врага" можно посмотреть всего за несколько дней, ведь лента насчитывает всего 8 эпизодов, а общая продолжительность просмотра составляет примерно 7,5 часов.

Над проектом работали Рубен Гарсия, Роб Гарди и Милисент Шелтон.

Главные роли в сериале исполнили Мэттью Лоу, И'лан Ноэль, Габриэль Деннис, Клеопатра Коулмен, Софина Браун и Ариана Герра.

О чем сюжет сериала "Заклятый враг"?

Не только жанр, но и сюжет этой истории способен увлечь зрителей. События разворачиваются вокруг лейтенанта полиции Исайи Стайлза, который пытается поймать хитрого преступника Колтрейна Уайлдера. Между ними разворачивается настоящее противостояние, а Лос-Анджелес превращается в арену опасной игры.

Что интересно, герои имеют много общего: оба готовы пойти на любые жертвы ради спасения своих родных и близких. Гениальный преступник организует масштабные ограбления, а опасная игра в кошки-мышки заходит очень далеко. Победитель в этом противостоянии будет лишь один. Вопрос лишь в том, как далеко они готовы зайти.