Зрителей ожидают как продолжение уже известных сериалов, так и совершенно новые проекты. Об этом сообщили на инстаграм-странице Netflix.ua.
Какие сериалы выйдут на Netflix в июне?
Июнь 2026 года будет богатым на разножанровые сериальные премьеры. Зрители увидят и биографические истории, и продолжение уже любимых проектов, в частности "Сладких магнолий", и триллеры, и комедии, и совершенно новые сериалы, которые могут приятно удивить.
Ранее мы также рассказывали о фильмах, которые выйдут на Netflix в июне, поэтому читайте о них по ссылке. А пока – рассказываем, какие сериалы можно будет посмотреть на стриминговой платформе уже в этом месяце.
- "Майкл Джексон: вердикт" – 3 июня 2026 года
- "Многоженец" – 12 июня 2026 года
- "Дам тебе науку" – 5 июня 2026 года
- "Я тебя найду" – 18 июня 2026 года
- "Оазис" – 19 июня 2026 года
- "Американский эксперимент" – 24 июня 2026 года
- "Вместе до конца: Джунгли" – 10 июня 2026 года
- "Сладкие магнолии" 5 сезон – 11 июня 2026 года
- "Записки из последнего ряда" – 26 июня 2026 года
Какие сериалы выйдут на Netflix в июне / Фото Netflix UA
Какие фильмы выйдут на Netflix в июне 2026 года?
В июне на стриминговой платформе Netflix выйдет немало интересных фильмов.
Среди самых ожидаемых премьер – "Офисный роман", "Я Франкельда", "Сообщение к Изабелле", "В руках Данте", "Братик", "Ой, мама", "Игрок", "Цвета зла: Черный" и другие.
Кроме того, зрителей ожидает разнообразный контент: документальные ленты, детское кино, аниме, стендап-шоу и другие новинки. Поэтому каждый сможет найти для себя что-то действительно особенное.