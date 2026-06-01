Зрителей ожидают как продолжение уже известных сериалов, так и совершенно новые проекты. Об этом сообщили на инстаграм-странице Netflix.ua.

Какие сериалы выйдут на Netflix в июне?

Июнь 2026 года будет богатым на разножанровые сериальные премьеры. Зрители увидят и биографические истории, и продолжение уже любимых проектов, в частности "Сладких магнолий", и триллеры, и комедии, и совершенно новые сериалы, которые могут приятно удивить.

Ранее мы также рассказывали о фильмах, которые выйдут на Netflix в июне, поэтому читайте о них по ссылке. А пока – рассказываем, какие сериалы можно будет посмотреть на стриминговой платформе уже в этом месяце.

"Майкл Джексон: вердикт" – 3 июня 2026 года

"Многоженец" – 12 июня 2026 года

"Дам тебе науку" – 5 июня 2026 года

"Я тебя найду" – 18 июня 2026 года

"Оазис" – 19 июня 2026 года

"Американский эксперимент" – 24 июня 2026 года

"Вместе до конца: Джунгли" – 10 июня 2026 года

"Сладкие магнолии" 5 сезон – 11 июня 2026 года

"Записки из последнего ряда" – 26 июня 2026 года



Какие сериалы выйдут на Netflix в июне / Фото Netflix UA

Какие фильмы выйдут на Netflix в июне 2026 года?

В июне на стриминговой платформе Netflix выйдет немало интересных фильмов.

Среди самых ожидаемых премьер – "Офисный роман", "Я Франкельда", "Сообщение к Изабелле", "В руках Данте", "Братик", "Ой, мама", "Игрок", "Цвета зла: Черный" и другие.

Кроме того, зрителей ожидает разнообразный контент: документальные ленты, детское кино, аниме, стендап-шоу и другие новинки. Поэтому каждый сможет найти для себя что-то действительно особенное.