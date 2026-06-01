Среди них – абсолютно разножанровые истории, поэтому каждый сможет выбрать для себя что-то по-настоящему особенное. Список будущих премьер уже опубликовали на инстаграм-странице NetflixUA.
Какие фильмы выйдут на Netflix в июне 2026 года?
В июне зрителей ждет немало ярких кинопремьер, однако одной из самых ожидаемых станет фильм "Офисный роман", премьера которого запланирована на 5 июня 2026 года. Лента сочетает в себе жанры комедии и мелодрамы, а главные роли исполнят Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн.
"Офисный роман": смотрите онлайн трейлер фильма
Создатели уже интригуют зрителей, обещая дерзкую романтическую комедию о тайном служебном романе.
Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн воплотят образы трудоголиков, которые решатся прислушаться к зову сердца. Режиссером фильма стал Ол Паркер.
"Офисный роман" выходит на Netflix / Фото Netflix UA
Кроме того, в прокат выйдет немало других разножанровых лент, поэтому каждый сможет найти что-то для себя. В списке – и мультфильмы для детей, и триллеры, и фильмы, основанные на реальных событиях, и комедии.
Вот какие еще премьеры ожидают зрителей в июне 2026 года:
- "Я Франкельда" – 12 июня 2026 года
- "Сообщение для Изабеллы" – 19 июня 2026 года
- "В руках Данте" – 24 июня 2026 года
- "Братик" – 26 июня 2026 года
Поэтому ожидайте самые яркие премьеры и наслаждайтесь беззаботностью первого месяца лета, просматривая любимые ленты на стриминговой платформе Netflix.