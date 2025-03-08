В шаге от подписания контракта: какой актер сыграет Северуса Снейпа в сериале о Гарри Поттере

Телеканал HBO продолжает работать над кастом актеров, которые будут играть в новом сериале о Гарри Поттере. Известно имя знаменитости, который может сыграть преподавателя Северуса Снейпа.

HBO готовится к избранию еще двух актеров для громкой адаптации книг о Гарри Поттере в сериале. Номинант на Эмми Паапа Эссьеду на финальной стадии заключения контракта на роль Северуса Снейпа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deadline.

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Телеканал HBO отказался комментировать эту информацию. Там отметили, что будут готовы подтвердить детали только после завершения сделки.

Слухи о том, что звезда сериала "Банды Лондона" может воплотить роль Северуса Снейпа, появились еще в декабре. Не все поклонники поддержали эту идею.

В то же время шоуранер и сценарист сериала Франческа Гардинер рассказала, что в сериале о Гарри Поттере будут придерживаться "правильного" возраста Снейпа – в книгах ему было 31 год. Паапа Эссьеду в июне отпразднует 35-летие.

Какие еще актеры будут в сериале о Гарри Поттере