Как сообщает People, Андерсон рассказала, что в свое время заразилась гепатитом С. По ее словам, врач тогда сказал, что это фактически "смертный приговор" и ей, вероятно, осталось около десяти лет жизни.

Вирусный гепатит С она связывала с совместным использованием игл для татуировок с бывшим мужем Томми Ли. Понятно, что после таких слов жизнь очень быстро изменилась.



Памела Андерсон рассказала о смертельном заболевании / Фото из инстаграма звезды



Больше всего актрису, по ее словам, пугала даже не собственная смерть, а то, что станет с ее маленькими детьми – Брэндоном Томасом и Диланом Джаггером.

Андерсон также рассказала, что лечение обошлось ей в огромные деньги – по ее словам, оно унесло практически все сбережения. Но в 2015 году актриса сообщила, что избавилась от гепатита С.



Получая награду в Венеции, Андерсон говорила уже не о страхе, а о силе.

"Я не жертва, я победительница", – заявила актриса.

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И добавила, что сегодня чувствует себя сильнее и способной на большее, чем могла себе когда-то представить.



Сейчас Памела живет гораздо спокойнее, чем во времена голливудских вечеринок и статуса главного секс-символа 90-х: много времени проводит на острове Ванкувер, занимается садом, готовит и выращивает собственные овощи. Свой огород актриса регулярно показывает в инстаграме.