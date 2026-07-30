Как сообщает HELLO, об этом актриса рассказала в новом интервью, комментируя свадьбу сына с моделью Паулой Брусс. По словам Андерсон, этот момент стал для нее очень эмоциональным, хотя она и прекрасно понимала, что дети давно живут самостоятельной жизнью.

"Вдруг осознала, что Дилан больше не мой. Теперь они с Паулой – семья", – призналась Андерсон.

Впрочем, похоже, с свекровью новоиспеченной невестке повезло. Памела уверяет, что была счастлива видеть сына таким влюбленным, а саму свадьбу назвала великолепной. После церемонии молодожены отправились в медовый месяц, а актриса призналась, что с удовольствием наблюдает за началом их семейной жизни.



Сын Памелы Андерсон Дилан Джагер Ли и невестка Паула Брусс / Фото WireImage



Но больше всего пользователей задело другое признание звезды.

Андерсон не скрывает, что уже ждет внуков, хотя подчеркивает: это решение должны принимать только сами молодожены.

Думаю, это входит в их планы. Я не могу дождаться, когда стану бабушкой. Вообще-то я уже живу как бабушка: постоянно вожусь в саду. Единственное, что я еще не делаю, – не вяжу и не вышиваю, – пошутила знаменитость.

Ирония судьбы в том, что одна из самых известных секс-символов 90-х сегодня больше говорит о грядках, чем о красных дорожках. И, похоже, ее это абсолютно устраивает.

Напомним, Дилан Джаггер Ли и Паула Брусс поженились 26 июня на частной вилле в Сен-Тропе. Для Памелы это стал особенный день не только как для мамы, но и как для будущей свекрови. Кстати, именно она вместе с невестой помогала разрабатывать образ свадебного платья, поэтому в подготовке к церемонии тоже сыграла важную роль.

Кстати, слова о жизни "как у бабушки" – не просто красивая шутка. Недавно Памела Андерсон показала свой огород и похвасталась урожаем.