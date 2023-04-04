"Памфир" ошеломил кассовыми сборами: сколько миллионов собрали за второй уикенд проката

Фильм "Памфир" режиссера Дмитрия Сухолиткого Собчук в прокате с 23 марта. Создатели ленты поделились результатами второго уик-энда проката. Сколько миллионов гривен удалось собрать – узнайте дальше.

Премьера ленты должна была состояться 26 января 2023, однако впоследствии ее перенесли на 23 марта. Долгожданный "Памфир" оправдал все ожидания зрителей и получил безумный успех.

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Результаты второго прокатного уикенда "Памфира"

Создатели фильма поделились результатами второго прокатного уикенда фильма "Памфир" и сообщили, что кассовые сборы составили 6 673 208 гривен, а показы посетили почти 45 тысяч зрителей.

Спасибо всем, кто поддержал качественное украинское кино просмотром и рассказал о нем друзьям. Показы фильма "Памфир" продолжаются. Присоединяйтесь, чтобы увидеть мощную историю о семейных ценностях, защите собственных границ, безусловной любви и ее последствиях,

– призывают создатели "Памфира".



"Памфир" второй уикенд в прокате / Фото из фейсбука фильма

Семейная драма "Памфир" – история о хорошем семьянине, который, проходя испытания судьбы, обращает с честного пути ради своей семьи. События в ленте проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

"Памфир" – это прозвище, которое главный герой получил в своей деревне от своего деда. Его история постепенно раскрывается на протяжении фильма. Больше о "Памфире" узнайте в кино.

"Памфир": смотрите трейлер фильма