Прем'єра стрічки мала відбутися 26 січня 2023 року, однак згодом її перенесли на 23 березня. Довгоочікуваний "Памфір" виправдав всі очікування глядачів і здобув шалений успіх.

До теми З красивим діалектом, еротичною сценою і потужною грою акторів: в кіно вийшов фільм "Памфір"

Результати другого прокатного вікенду "Памфіра"

Творці фільму поділилися результатами другого прокатного вікенду фільму "Памфір" і повідомили, що касові збори склали 6 673 208 гривень, а покази відвідали майже 45 тисяч глядачів.

Дякуємо всім, хто підтримав якісне українське кіно переглядом і розповів про нього друзям. Покази стрічки "Памфір" продовжуються. Долучайтеся, щоб побачити потужну історію про родинні цінності, захист власних кордонів, безумовну любов та її наслідки,

– закликають творці "Памфіра".



"Памфір" другий вікенд у прокаті / Фото з фейсбуку фільму

Сімейна драма "Памфір" – історія про хорошого сім'янина, який, проходячи випробування долі, звертає з чесного шляху заради своєї сім'ї. Події у стрічці відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

"Памфір" – це прізвисько, яке головний герой отримав у своєму селі від свого діда. Його історія поступово розкривається протягом фільму. Більше про "Памфіра" дізнавайтеся у кіно.

"Памфір": дивіться трейлер фільму

Не пропустіть! Напередодні прем'єри "Памфіра" в кінотеатрах ми поспілкувалися з виконавцем головної ролі – Олександром Яцентюком. Про зйомки у стрічці та багато іншого читайте за посиланням.