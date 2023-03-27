Заработки, "Памфир", сериал от НВО и гуцульский диалект: интервью с Александром Яцентюком

Атмосферная семейная драма "Памфир" вышла в украинских кинотеатрах 23 марта. Главную роль в фильме сыграл Александр Яцентюк, искусно перевоплотившийся в хорошего семьянина Леонида. Как актер готовился к роли и почему важно посмотреть полнометражный дебют Дмитрия Сухолиткого-Собчука – читайте дальше.

Чтобы максимально реалистично воплотить образ своего героя на экране, Яцентюк прибег к малейшим деталям. К примеру, для роли Памфира актер набрал 17 килограммов за 7 месяцев. Об этом и другом читайте в интервью 24 Канала – с Александром мы пообщались воскресным вечером 19 марта, перед допремьерным показом "Памфира" во Львове.

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В рамках проекта "Интервью24", актер поделился, что сюжет фильма является ему чрезвычайно близким и понятным, особенно срезонировала тема отношений отца с сыном. В общем, это история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки.

Кастинг-директором фильма выступила Ольга Любарова, однако Александра на главную роль предложила Алла Самойленко ("Когда падают деревья", "Мать Апостолов", "Сторожевая застава").

Постер фильма "Памфир" / Фото из фейсбука проекта

Интервью с Александром Яцентюком

Яцентюка после первого просмотра фильма в Каннах

Лента Дмитрия Сухолиткого-Собчука получила мировое признание и получила немало одобрительных отзывов, в том числе за рубежом. Какие у вас были ощущения, когда вы посмотрели "Памфир" впервые?

Впервые я увидел фильм на премьере в Каннах: целостный порядок сцен, финальный монтаж. Поскольку мы (актеры – 24 Канал) не читали полный сценарий и знали только о тех событиях, которые происходят в сценах при нашем участии, поэтому как раз к премьере не видели, как это все соединилось в фильме.

Во время просмотра я погрузился в эту киновселенную как зритель и так, знаете, вжался в свое кресло – на пиджаке, который был на мне на премьере, даже остались заломы. Конечно, я переживал, ведь в это кино было вложено много сил и энергии.

Вспомним, как все началось. Поделитесь, как вы попали в этот проект.

Я очень благодарен Алле. Этот человек имеет большое желание помогать и ничего не ждет. Она просто очень любит кино, живет им, и это видно. Это все произошло случайно. Дмитрий (автор фильма Дмитрий Сухолиткий-Собчук – 24 Канал) увидел мои пробы, снятые для одного короткого метра, пригласил на беседу. Мы пообщались, а потом начали появляться определенные задачи, и я понимал, что снимать будем не через месяц и не через пол года (подготовка к съемкам продолжалась около 1,5 года, за это время актеры успели съездить в экспедицию, где имели возможность глубже понять своих персонажей и показать глубину всей истории на экране – 24 Канал).

"Памфир": смотрите трейлер фильма

Подготовка к роли и атмосфера на съемках

Расскажите об особенностях работы на съемочной площадке. Как готовились к роли и сколько времени, собственно, продолжалась эта подготовка?

Знаете, попадаются такие работы, когда на подготовку почти нет времени, вы спешите, чтобы втиснуться в бюджет и тайминг, так что не успеваете погрузиться в этот мир. А здесь (в фильме "Памфир" – 24 Канал) как-то все изначально было правильно спроектировано и встроено: от знакомства и до завершения последнего съемочного дня.

Для меня эта история очень близка и ясна, особенно срезонировала тема отношений отца с сыном. В жизни мы с моим сыном очень много общаемся, и получилось так, что со своим киношным сыном мы так же подружились и сдружились, у нас очень теплые отношения.

Можно даже сказать, что во время съемок произошла, скажем так, замена: я пытался немного ограничить общение со своим сыном, чтобы посильнее сблизиться с киношным.

Набрать вес – такова была задача режиссера. Почти все время жил с весом 86 килограммов. Не скажу, что я и сейчас слишком велик ("амбал"), но еще во время проб и первых читок Дмитрий показал мне референс. Я сразу понял, о чем идет речь. Сразу объясню, что это не какая-нибудь прихоть, а очень обоснованное решение. Да и в принципе все, что предлагал Дмитрий, было направлено на результат – для воплощения каждой детали, заложенной по сюжету и для его усиления.

Вообще Дмитрий для меня – настоящий феномен. У него все было продумано до мелочей и во время экспедиций, и во время съемок.

Александр Яцентюк с Дмитрием Сухолитким-Собчуком / Фото из фейсбука актера

Режиссер создал определенные правила на площадке. По замыслу мы должны были общаться только с режиссером, его ассистентом и оператором фильма. И это было очень правильное решение, ведь нас ничего не отвлекало от работы. По сути мы все время проживали истории своих персонажей.

По сюжету фильма, герой Александра, Леонид, не употребляет алкоголь по определенным причинам и в течение всего периода подготовки к съемкам и во время самих съемок актеров совсем отказался от спиртного.

Были ли у вас референсы для воплощения этой роли? Чем вдохновлялись, какие фильмы просматривали и какую литературу перечитывали во время подготовки к съемкам?

14 января, почти за 9 месяцев до начала съемок, я уехал в Черновцы, побывал в Красноильске и Белелуе, созерцал Маланку. В Белелуе – это действо, во время которого с трех углов сходятся в центр стадиона — и там происходит Боранко. Там я увидел мужчину, похожего на моего героя, в общих чертах, он был там с сыном. Довольно долгое время я за ним наблюдал: как он обращается с сыном, как он болеет за свой угол. И это только один из примеров.

В течение этих 1,5 лет длилась не только физическая подготовка, но и поиск каких-то невыразимых вещей, которые ты примеришь на себя и смотришь, приживутся ли они, а затем предлагаешь это режиссеру.

Александр Яцентюк в роли Памфира / Фото из фейсбука фильма

Памфир – это собирательный образ, я много наблюдал и эти наблюдения легли в основу образа. У меня было достаточно много времени пожить с этими мыслями, какие-то вещи после прочтения сценария сразу завибрировали, появлялось ощущение "да это же я" (Смеется). И вот после этого, когда ты этим уже загораешься, а режиссер тебе еще подбрасывает и подбрасывает, ты понимаешь, что вы начинаете двигаться в одном направлении, появляется энергия, определенный азарт. И это доставляет тебе львиную долю удовольствия. Это был прекрасный период. Мне кажется, что такие роли встречаются раз в жизни.

Определенным референсом для актера стала ленты "Нефть" Пола Томаса Андерсона, а среди прочитанной литературы Александр выделяет поэзию Стуса и работу Петра Шекерика-Доника, "Деда Иваничка", которая помогала в изучении диалекта.

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Гуцульский диалект в "Памфире"

Все герои ленты разговаривают на гуцульском диалекте. Как вы изучали язык?

На площадке нам очень помогал Василий Зеленчук, он проделал титаническую работу. Общался с нами в экспедициях, мы очень много переписывались, он даже посылал нам аудиосообщения, где проговаривал наш текст. Порой было ощущение, что он хотел нам все отдать (Смеется). У нас не было столько времени, чтобы впитывать все то, что он предлагал нам.

Порой бывает, что персонаж фильма с его исполнителем совсем не похожи, и постоянно нужно изображать из себя другого человека, жить с этими днями, чтобы войти в роль. В реальной жизни вы схожи с Памфиром, или нет?

После завершения съемок я еще долго "ходил в Памфире", никак не мог отойти в хорошем смысле. Во время экспедиций и, конечно же, периода съемок, мы называли друг друга именами своих героев: Леонид, Елена, Назар — и настолько привыкли к этому, что когда в последний съемочный день меня начали звать Саша, у меня это вызвало даже определенную агрессию. Хотелось сказать: "Подождите, не сейчас, дайте мне еще это время".



Александр Яцентюк на выставке "Памфировая Маланка. Танец смерти и жизни" / Фото из фейсбука фильма

Я поздно пришел в профессию, в 28 лет. А до этого я ездил по заработкам, жил в Португалии, Испании почти 5 лет. Так же как и мой герой, я довольно долго не видел сына, потому что много работал за границей. Эти эмоции, эти переживания не нужно было играть, потому что я почувствовал это на своей коже и как никто знаю, что происходит внутри: какие ощущения появляются, когда ты приезжаешь домой, обнимаешь сына, целуешь жену.

Многое, что случилось со мной в реальной жизни, они произошли и в жизни Памфира, произошло определенное слияние: когда ты не можешь передать, что происходит внутри.

Об экспедициях съемочной команды в разные деревни

Когда происходили съемки, вы ездили в экспедицию в разные деревни. Какое вам больше всего запомнилось? Что вообще со съемок больше всего поразило?

В одном из своих интервью продюсер фильма Александра Костина вспоминала, что для воспроизведения поселка, в котором проживает семья Памфира, были использованы кадры из 16 сел Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Больше всего запомнился Селятин. Он словно отрезан от цивилизации, рядом проходит румынская граница. Особая атмосфера, довольно странная энергетика, а у жителей есть своя особая форма общения. Ощущения, наиболее резонирующие атмосфере самого фильма.

А вот что поразило больше всего, это съемка сцены, которую, как и несколько других сцен, пришлось вырезать на монтаже. Это сцена Леонида с отцом. Я в 9 лет потерял отца и вот именно эта сцена была для меня достаточно интимной, все внутри переворачивалось. Я не играл, а просто говорил те слова, которые сказал бы своему отцу, если бы тот был жив.

Бекстейдж съемок "Памфира" / Фото из фейсбука фильма

Александр Яцентюк в "Памфир"

Чем вы занимались для работы в кино? Насколько я знаю, вы снимались во французском шпионском сериале "Бюро легенд" и в проекте НПО в Польше. Расскажите свою историю.

"Бюро легенд" снимали в Киеве, в одном из павильонов. У меня была там эпизодическая роль. Единственное, я хотел бы отметить о режиссере именно того блока, где я участвовал. Наблюдать за ним было очень интересно: особенно за тем, как он общался с украинцами на французском. Представьте, он стоит в трех метрах от меня, разговаривает с украинским фокус-пуллером на французском, и тот, не зная языка, все понимает. Было видно, что человек живет этим проектом и объясняет, что он хочет на энергетическом уровне. А вот "Ватага", польский сериал от HBO, снимал его обычный продакшн. Это был хороший опыт.

В одном интервью, вы говорили о том, что учились в России, "это был экспериментальный курс Украины". Если подробнее, что именно это было и когда? Сколько времени шли эти курсы, кто преподавал?

В 2011 году объявили набор в творческую мастерскую Варлей и Горянского в России. Тогда собрались актеры почти со всех уголков Украины и нас привезли в Москву. Однако уже по приезду оказалось, что у нас будет преподавать Владимир Мирзоев, более известный как кинотеатральный режиссер. Знаете, и нам в этом плане повезло, потому что Мирзоев в очень сильной оппозиции – против Путина. С 2009 года он начал свою борьбу с диктатурой, которую видел в перспективе.

Там же (в Москве – 24 Канал) мы все встретили начало войны на Востоке, играя в спектаклях, осуждающих эти действия. То есть попытки внутри "логово" были, кому эту работу тоже нужно было делать. И нам пришлось приобщиться к этому делу – тогда мне казалось, что это необходимо.



Александр Яцентюк / Фото из фейсбука актера

Украинское кино после победы

Как вы думаете, каким будет украинское кино после победы? Какие перспективы вы видите для себя?

У меня уже есть даже несколько предложений от иностранных режиссеров, но я хотел бы поработать и с украинскими режиссерами, среди которых и Павел Остриков, и Наталья Ворожбит, и Екатерина Горностай, и Антонио Лукич, и многие другие. Это люди, которые начали создавать эту новую волну украинского кино еще до войны, продолжают во время войны, и, мне кажется, это имеет тенденцию. Они это делали даже тогда, когда мы все еще были под этим ужасным русским облаком. Мне кажется, что они, а также новые имена в украинской режиссуре, должны быть, и в принципе уже есть, очень придирчивыми к тому материалу, который они делают, где делают и с кем делают. Очень трудно сделать что-нибудь хорошее, имея ограниченные бюджеты и возможности. Но именно в таких ситуациях и рождаются шедевры. Мне кажется, мы будем очень требовательны к самим себе.

Причины, почему на "Памфире" стоит пойти в кинотеатр

А также назовите причины, почему украинцам следует пойти на фильм "Памфир" в кино.

Я очень хочу, чтобы это кино посмотрело как можно больше людей. Даже с точки зрения зрителя, впервые увидевшего это кино на премьере в Каннах, хочу сказать, что он меня поразил. И это не потому, что я принял в нем участие. Возможно, он бы по-другому звучал до войны, но этот фильм транслирует очень правильные вещи: эту вот несгибаемость, которая у нас генетически заложена – не подчиняться, а идти к своей цели до конца. Может, кто-то это почувствует. Каждый по-разному будет читать это кино: для кого-то, как и для меня, это будет история об отце и сыне, о несокрушимом духе украинского народа, а для кого-то – это будет совсем другая история.



Наверное, так сошлись звезды, что фильм вышел в национальный прокат во время одного из важнейших этапов этой войны, когда у всех нас есть этот внутренний подъем: мы ждем важных новостей с фронта, ждем контрнаступления. Есть ощущение чего-то неземного в этом.

На большом экране история открывается поглубже: картинка, звук, детали. Дмитрий и Никита (Никита Кузьменко, оператор-постановщик фильма – 24 Канал) провели титаническую работу.

Допремьерный показ "Памфира" во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 канал