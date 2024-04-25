В подборке от Кино 24 узнавайте о новых мультфильмах, которые будут покорять сердце как малышей, так и их родителей. Они вышли на экраны в 2024 году и их уже можно посмотреть за ужином и не только.

Смотрите также Увлекательные фильмы, которые доказывают, что в жизни нет ничего невозможного

"Панда Кунг-Фу 4"

Это продолжение культовой франшизы о панде по имени По, который уже поразил всех своими чертами характера и чрезвычайными боевыми умениями. После трех побед ему предстоит отдохнуть, но не все так просто.

По должен стать Духовным лидером Долины Мира и найти и передать свои знания новому воину. Какие препятствия постигнут панду и удастся ли ему сделать запланированное?

"Панда Кунг-Фу 4": смотрите трейлер онлайн

"Орион и Тьма"

Мальчик Орион имеет очень много тревог и страхов: это и общение с девочками, и спортивные игры. Но больше всего Орион боится темноты. Однажды ночью к парню приходит воплощение его самого масштабного страха – Тьма. Уставший от постоянных жалоб, он предлагает Ориону путешествие по ночному городу. Тьма знакомит мальчика со своими друзьями и предлагает помощь в борьбе со всеми его страхами.

"Орион и Тьма": смотрите трейлер онлайн

К слову, мультфильм об Орионе вы сможете посмотреть на платформе Netflix. Желаем хорошо провести время за просмотром ярких новинок в семейном кругу!