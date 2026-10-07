Как сообщает au.variety, в состав нового медиагиганта вошли Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Comedy Central и другие бренды.

Годовой доход компании может достигать почти 70 миллиардов долларов, но вместе со студиями она получила и около 80 миллиардов долларов долга. То есть медовый месяц начинается с очень большой ипотеки.

Что будет с стриминговыми сервисами

В Skydance уже заявили, что HBO Max и Paramount+ со временем планируют объединить в один сервис. Название, цену и условия пока не раскрывают.

Идея объединить HBO, Warner Bros. и Paramount в одном приложении звучит неплохо. По крайней мере, до того момента, когда объявят стоимость подписки.

Будут и сокращения

Компания планирует экономить более 6 миллиардов долларов ежегодно в течение ближайших трех лет. Сообщается, что после слияния ожидаются массовые сокращения, которые могут коснуться тысяч сотрудников.

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Дэвид Эллисон назвал завершение сделки историческим днем для индустрии. Теперь под одной крышей оказались франшизы от "Гарри Поттера" и DC до "Миссии невыполнимой" и "Южного парка". Остается только дождаться, принесет ли это больше хорошего кино или просто более дорогую подписку.

Также стало известно, что " фильм "Аватар" " уже не самый кассовый фильм в мире.