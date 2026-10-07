Як повідомляє au.variety, до нового медіагіганта увійшли Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, HBO Max, Paramount+, CBS, CNN, Nickelodeon, Cartoon Network, MTV, Comedy Central та інші бренди.

Річний дохід компанії може сягати майже 70 мільярдів доларів, але разом зі студіями вона отримала і близько 80 мільярдів доларів боргу. Тобто медовий місяць починається з дуже великої іпотеки.

Що буде зі стримінгами

У Skydance вже заявили, що HBO Max і Paramount+ з часом планують об'єднати в один сервіс. Назву, ціну та умови поки не розкривають.

Ідея отримати HBO, Warner Bros. і Paramount в одному застосунку звучить непогано. Принаймні до моменту, коли покажуть вартість підписки.

Будуть і скорочення

Компанія планує заощаджувати понад 6 мільярдів доларів щороку протягом найближчих трьох років. Повідомляють, що після злиття очікуються масові скорочення, які можуть торкнутися тисяч працівників.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Девід Еллісон назвав завершення угоди історичним днем для індустрії. Тепер під одним дахом опинилися франшизи від "Гаррі Поттера" і DC до "Місії нездійсненної" та "Південного парку". Залишається тільки дочекатися, чи означатиме це більше хорошого кіно, чи просто дорожчу підписку.

Також стало відомо, що фільм "Аватар" вже не найкасовіший фільм світу.