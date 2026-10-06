Як повідомляє People, через сім років після прем’єри один із найбільших хітів Marvel повернули в кінотеатри – і цього вистачило, щоб переписати касову історію. "Месники: Завершення" знову стали найкасовішим фільмом усіх часів, обігнавши "Аватар" буквально на кілька мільйонів доларів.

Як "Месники" відібрали корону в "Аватара"

25 вересня Marvel повторно випустила "Месники: Завершення" у кінотеатрах під назвою "Месники: Завершення. Екстра".

Причому настільки активно, що повторний прокат приніс стрічці понад 126 мільйонів доларів у світі. Загальні збори тепер становлять приблизно 2,925 мільярда доларів. У "Аватара" – близько 2,923 мільярда.

"Месники: Завершення" / Фото imdb



Нагадаємо, що після виходу у 2009 році "Аватар" майже десять років залишався найкасовішим фільмом в історії. У 2019 році його обійшли "Месники: Завершення".

А потім Кемерон зробив хід, гідний суперлиходія: у 2021 році "Аватар" знову випустили в кінотеатри – і він повернув собі перше місце. Тепер Marvel відповіла тим самим.

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Чому Marvel зробила це саме зараз

Повторний прокат Endgame з’явився напередодні виходу "Месники: Судний день", прем’єра якого запланована на грудень. До оновленої версії додали нові матеріали й більше подробиць про майбутній фільм.

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