"Превзошел ожидания": что пишут украинцы о 2-м сезоне любимого сериала "Парочка следователей"

27 апреля 2026 года в свет вышли первые эпизоды второго сезона сериала "Парочка следователей". Эта украинская детективная картина, первый сезон которой появился в 2025 году.

С того момента украинцы изрядно ожидали продолжения, ведь финал первого сезона завершился не до конца понятно. В сети уже можно увидеть первые отзывы украинцев, которые они пишут в соцсетях. В материале 24 Канала мы сделали подборку этих комментариев.

Что пишут украинцы о 2 сезоне "Парочки следователей"?

В большинстве своем украинские зрители в восторге от событий второго сезона. И хотя доступны лишь несколько эпизодов, многие уже выражают свое восхищение. Особое внимание привлекают актеры, в частности Татьяна Злова, которая присоединилась ко второму сезону, а также Константин Октябрьский, который покорил зрителей еще в первом сезоне.

Отдельно зрителей увлекает развитие истории любви Паши и Сони, которая продолжает набирать обороты. Вот что пишут украинцы :

"Паша сказал "Моя девочка". Все, я счастлива, жду продолжения"

"Конечно, 1-й сезон отличается от 2-го. София увереннее, а Паша ее слушает и очень за нее волнуется. Даня и Юрий Петрович со своими шутками, подколами– невероятные! Жду следующих серий!"

"Я сначала посмотрела серии в прямом эфире, потом, после загрузки на Киевстар ТВ, а еще потом переругала все еды в Тике токе. Вы– невероятные!"



Что пишут украинцы о 2-м сезоне "Парочки следователей" / Скриншот из инстаграммы

"Превзошел все ожидания! Уже жду остальные серии"

"Константин Октябрьский– один из моих любимых актеров. Его персонажи всегда очаровывают. Нравится slow burn в паре Павла и Софии."

"Я соскучилась по вкусным саркастическим и циничным репликам немногословного профи судмедэксперта с острым умом и остроумным юмором."

"Вы нам за 2 серии второго сезона показали больше романтических моментов, чем за весь 1 сезон."

"Очень интересные серии, Паша становится более открытым к Софии, наконец!"

"Татьяна Злова очень классная актриса, выводит из себя с первых минут.

Вероятно, впереди зрителей ждет еще много неожиданных сюжетных поворотов. В то же время, старт второго сезона уже можно назвать успешным.

Что следует знать 2-й сезон "Парочки следователей"?

Второй сезон сериала "Парочка следователей" транслируется на телеканале "1+1 Украина".

Кроме того, лента доступна онлайн на платформе Киевстар ТВ.

Впоследствии сериал можно будет посмотреть бесплатно на YouTube и на сайте телеканала.

Сюжет второго сезона продолжает события первого: команда детективов продолжает расследовать сложные и опасные преступления. Параллельно зрители наблюдают за развитием отношений главных героев и перипетиями их личной жизни.