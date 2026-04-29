29 апреля, 11:40
"Превзошел ожидания": что пишут украинцы о 2-м сезоне любимого сериала "Парочка следователей"

Ольга Панькив
27 апреля 2026 года в свет вышли первые эпизоды второго сезона сериала "Парочка следователей". Эта украинская детективная картина, первый сезон которой появился в 2025 году.

С того момента украинцы изрядно ожидали продолжения, ведь финал первого сезона завершился не до конца понятно. В сети уже можно увидеть первые отзывы украинцев, которые они пишут в соцсетях. В материале 24 Канала мы сделали подборку этих комментариев.

Что пишут украинцы о 2 сезоне "Парочки следователей"?

В большинстве своем украинские зрители в восторге от событий второго сезона. И хотя доступны лишь несколько эпизодов, многие уже выражают свое восхищение. Особое внимание привлекают актеры, в частности Татьяна Злова, которая присоединилась ко второму сезону, а также Константин Октябрьский, который покорил зрителей еще в первом сезоне.

Отдельно зрителей увлекает развитие истории любви Паши и Сони, которая продолжает набирать обороты. Вот что пишут украинцы :

  • "Паша сказал "Моя девочка". Все, я счастлива, жду продолжения"
  • "Конечно, 1-й сезон отличается от 2-го. София увереннее, а Паша ее слушает и очень за нее волнуется. Даня и Юрий Петрович со своими шутками, подколами– невероятные! Жду следующих серий!"
  • "Я сначала посмотрела серии в прямом эфире, потом, после загрузки на Киевстар ТВ, а еще потом переругала все еды в Тике токе. Вы– невероятные!"


  • "Превзошел все ожидания! Уже жду остальные серии"
  • "Константин Октябрьский– один из моих любимых актеров. Его персонажи всегда очаровывают. Нравится slow burn в паре Павла и Софии."
  • "Я соскучилась по вкусным саркастическим и циничным репликам немногословного профи судмедэксперта с острым умом и остроумным юмором."

  • "Вы нам за 2 серии второго сезона показали больше романтических моментов, чем за весь 1 сезон."
  • "Очень интересные серии, Паша становится более открытым к Софии, наконец!"
  • "Татьяна Злова очень классная актриса, выводит из себя с первых минут.

Вероятно, впереди зрителей ждет еще много неожиданных сюжетных поворотов. В то же время, старт второго сезона уже можно назвать успешным.

Что следует знать 2-й сезон "Парочки следователей"?

  • Второй сезон сериала "Парочка следователей" транслируется на телеканале "1+1 Украина".
  • Кроме того, лента доступна онлайн на платформе Киевстар ТВ.
  • Впоследствии сериал можно будет посмотреть бесплатно на YouTube и на сайте телеканала.

Сюжет второго сезона продолжает события первого: команда детективов продолжает расследовать сложные и опасные преступления. Параллельно зрители наблюдают за развитием отношений главных героев и перипетиями их личной жизни.

