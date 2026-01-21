Популярный украинский детективный сериал продлили на 2 сезон

"Парочка следователей" возвращается. Сериал, который изрядно полюбился украинским зрителям, продлили на второй сезон.

Об этом стало известно из инстаграм-страницы 1+1. В материале узнаете, когда состоится премьера новых эпизодов и что известно о возвращении любимого сериала.

Что известно о возвращении сериала "Парочка следователей"?

Реакция на сериал "Парочка следователей" была просто бешеной. Многочисленные отзывы в сети и комментарии зрителей не оставили кинотворцам выбора. Все с нетерпением ожидают второй сезон сериала, поэтому сейчас продолжаются съемки новых эпизодов.

Кстати, ранее мы писали, что украинцы возмущены финалом "Парочки следователей": будет ли 2 сезон сериала.

Известно, что премьера сериала состоится этой весной на телеканале "1+1 Украина".

О чем будет сюжет сериала "Парочка следователей"?

Зрители снова увидят историю детективов, которые работают в отделе особо опасных преступлений. Мы будем наблюдать за отношениями Софии и Павла, которых будут ждать новые испытания – как в работе, так и в личной жизни. Также увидим коллег, которые работают вместе с ними, в частности Андрея, который тоже будет пытаться покорить сердце Софии.

И что самое интересное – в этом же отделении появится новая следователь, человек из прошлого Софии, которая, вероятно, создавать немало препятствий на ее пути.

Кто сыграет во втором сезоне "Парочки следователей"?

Во втором сезоне зрители увидят как уже знакомые лица, так и новых актеров. Среди актерского состава точно будут Юлия Буйновская, с которой нашей редакции удалось откровенно пообщаться. Читайте интервью – по ссылке. Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Яков Кучеревский и Константин Корецкий.