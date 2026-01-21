Популярний український детективний серіал продовжили на 2 сезон

"Парочка слідчих" повертається. Серіал, який неабияк полюбився українським глядачам, продовжили на другий сезон.

Про це стало відомо з інстаграм-сторінки 1+1. У матеріалі дізнаєтеся, коли відбудеться прем'єра нових епізодів і що відомо про повернення улюбленого серіалу.

Що відомо про повернення серіалу "Парочка слідчих"?

Реакція на серіал "Парочка слідчих" була просто шаленою. Численні відгуки в мережі та коментарі глядачів не залишили кінотворцям вибору. Усі з нетерпінням очікують на другий сезон серіалу, тож наразі тривають зйомки нових епізодів.

Відомо, що прем'єра серіалу відбудеться цієї весни на телеканалі "1+1 Україна".

Про що буде сюжет серіалу "Парочка слідчих"?

Глядачі знову побачать історію детективів, які працюють у відділі особливо небезпечних злочинів. Ми спостерігатимемо за стосунками Софії та Павла, на яких чекатимуть нові випробування – як у роботі, так і в особистому житті. Також побачимо колег, які працюють разом із ними, зокрема Андрія, який теж намагатиметься підкорити серце Софії.

І що найцікавіше – у цьому ж відділку з'явиться нова слідча, людина з минулого Софії, яка, ймовірно, створюватиме чимало перешкод на її шляху.

Хто зіграє у другому сезоні "Парочки слідчих"?

У другому сезоні глядачі побачать як уже знайомі обличчя, так і нових акторів. Серед акторського складу точно будуть Юлія Буйновська, з якою нашій редакції вдалося відверто поспілкуватись. Читайте інтерв'ю – за посиланням. Костянтин Октябрський, Сергій Мітрюшин, Ярослав Шахторін, Тамара Антропова, Яків Кучеревський та Костянтин Корецький.