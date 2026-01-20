Якщо зараз вам саме це й потрібно, наша нова добірка ідеально підійде для перегляду. У матеріалі 24 Каналу обирайте серіал та занурюйтеся в улюблену історію.

Які старі серіали можна подивитись ввечері?

"Клон"

Старий бразильський серіал, який виходив у 2001-2002 роках. Це драматичний фентезі-кінопроєкт, який розповідає про людей з різних світів. Він – з багатої сім'ї Ріо-де-Жанейро, вона – мусульманська дівчина, що приїхала з Марокко. Серіал торкається важливих соціальних тем, тому його залюбки передивляються кіномани.

"Величне століття. Роксолана"

Легендарний турецький серіал, який досі залюбки передивляються справжні прихильники східних пристрастей. Стрічка виходила у світ у 2011-2014 роках. Сюжет розгортається навколо правління султана Сулеймана Пишного і його пристрасної любові до української красуні Роксолани.

"Друзі"

Це один із найпопулярніших американських ситкомів про шістьох друзів, які живуть у Нью-Йорку. З 1994 по 2004 рік зняли 236 серій, які транслювали на телеканалі NBC. Серіал із великим успіхом демонструвався в різних країнах світу і за свої 10 сезонів на телебаченні здобув величезну кількість нагород та визнання. Про нього й досі говорять усі, згадуючи відмінний гумор персонажів та найулюбленіші моменти.

"Всі жінки – відьми"

Легендарний американський телесеріал, який виходив з 1998 по 2006 роки. Сюжет розгортається навколо трьох сестер, відомих як Чародійки – найпотужніших добрих відьом усіх часів. Вони використовують спільну магію для захисту невинних людей від злих істот.

Кожна сестра має унікальні магічні здібності, які з часом ростуть і розвиваються. Паралельно молоді жінки намагаються вести звичайне життя у сучасному Сан-Франциско.

"Баффі – переможниця вампірів"

Цей серіал виходив з 1997 по 2003 рік. Це американський молодіжний кінопроєкт із Сарою Мішель Геллар у головній ролі. У серіалі йдеться про долю американської дівчини, яка має надлюдські сили.

Обирайте стрічку на вечір та насолоджуйтесь переглядом та ностальгією уже сьогодні.