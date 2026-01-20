Если сейчас вам именно это и нужно, наша новая подборка идеально подойдет для просмотра. В материале 24 Канала выбирайте сериал и погружайтесь в любимую историю.

Смотрите также "Зоотрополис 2" стал самым кассовым мультфильмом Голливуда: какую сумму собрала лента в прокате

Какие старые сериалы можно посмотреть вечером?

"Клон"

Старый бразильский сериал, который выходил в 2001-2002 годах. Это драматический фэнтези-кинопроект, который рассказывает о людях из разных миров. Он – из богатой семьи Рио-де-Жанейро, она – мусульманская девушка, приехавшая из Марокко. Сериал касается важных социальных тем, поэтому его охотно пересматривают киноманы.

"Клон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Великолепный век. Роксолана"

Легендарный турецкий сериал, который до сих пор охотно пересматривают настоящие поклонники восточных страстей. Лента выходила в свет в 2011-2014 годах. Сюжет разворачивается вокруг правления султана Сулеймана Великолепного и его страстной любви к украинской красавице Роксолане.

"Великолепный век. Роксолана": смотрите онлайн трейлер сериала

"Друзья"

Это один из самых популярных американских ситкомов о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке. С 1994 по 2004 год сняли 236 серий, которые транслировали на телеканале NBC. Сериал с большим успехом демонстрировался в разных странах мира и за свои 10 сезонов на телевидении получил огромное количество наград и признания. О нем до сих пор говорят все, вспоминая отличный юмор персонажей и любимые моменты.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

Обратите внимание Где и когда смотреть сериал "Рыцарь семи королевств" – приквел легендарной "Игры престолов"

"Все женщины – ведьмы"

Легендарный американский телесериал, который выходил с 1998 по 2006 годы. Сюжет разворачивается вокруг трех сестер, известных как Чародейки – самых мощных добрых ведьм всех времен. Они используют общую магию для защиты невинных людей от злых существ.

Каждая сестра имеет уникальные магические способности, которые со временем растут и развиваются. Параллельно молодые женщины пытаются вести обычную жизнь в современном Сан-Франциско.

"Все женщины – ведьмы": смотрите онлайн трейлер сериала

"Баффи – победительница вампиров"

Этот сериал выходил с 1997 по 2003 год. Это американский молодежный кинопроект с Сарой Мишель Геллар в главной роли. В сериале говорится о судьбе американской девушки, которая имеет сверхчеловеческие силы.

"Баффи – победительница вампиров": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте ленту на вечер и наслаждайтесь просмотром и ностальгией уже сегодня.