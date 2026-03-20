В свет выходит продолжение шикарного украинского сериала, который обожают зрители

Уже совсем скоро состоится премьера второго сезона украинского сериала "Парочка следователей". В сети уже появились первые анонсы, так что вполне вероятно, что вскоре станет известна и дата премьеры.

А пока в материале 24 Канала рассказываем, что известно о сюжете второго сезона, напомним, чем завершилась история первого, а также поделимся, кто присоединится к актерскому составу в долгожданном продолжении.

Смотрите также Забудьте о "Сватах": легкий украинский сериал, который избавит от всех забот после работы

Какой украинский сериал совсем скоро порадует зрителей?

Сейчас дату премьеры второго сезона украинского сериала "Парочка следователей" не объявляют, однако очевидно, что она состоится уже совсем скоро.

Это один из проектов, на который украинские зрители ждут с особым нетерпением. В сети многие пишут, что уже несколько раз пересмотрел все эпизоды первого сезона, поэтому ожидание продолжения только растет.

Сюжет второго сезона снова сосредоточится на команде следователей, которые берутся за расследование сложных дел. Мы снова увидим Софию и Павла – впереди их ждут новые вызовы, что испытают не только их профессионализм, но и чувства, которые зародились в конце первого сезона.

В продолжении зрители узнают, решатся ли герои перейти на новый этап в своих отношениях и признаться друг другу в чувствах. Напряжения добавит и появление новой коллеги в команде. Это не случайный человек, а кто-то из прошлого Софии, кто может существенно осложнить ее жизнь.

Какая украинская актриса сыграет во 2-м сезоне "Парочки следователей"?

Во втором сезоне "Парочки следователей" сыграет украинская актриса Татьяна Злова, которую зрители также знают по сериалам "Никто не идеален" и "Обратное направление". Она воплотит роль Оксаны – бывшей однокурсницы Софии, которая является очень открытой и легко находит общий язык со всеми.



Татьяна Злова во 2 сезоне "Парочки следователей" / Фото из инстаграма 1+1

Однако, вероятно, она не совсем та, за кого себя выдает, а за внешней доброжелательностью скрывает собственные амбиции.

Что пишут украинцы об ожидании 2-го сезона?

В сети под первыми анонсами уже можно увидеть комментарии украинцев, которые с нетерпением ждут премьеру второго сезона. Вот что они пишут:

"Ой,что это будет!? Просто огонь!"

"Наконец-то!"

"Я уже хочу смотреть!"

"Я еще не смотрела сериал, но эта Оксана меня уже бесит!"