У світ виходить продовження шикарного українського серіалу, який обожнюють глядачі

Уже зовсім скоро відбудеться прем'єра другого сезону українського серіалу "Парочка слідчих". У мережі вже з'явилися перші анонси, тож цілком ймовірно, що незабаром стане відома й дата прем'єри.

А поки в матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про сюжет другого сезону, нагадаємо, чим завершилася історія першого, а також поділимося, хто долучиться до акторського складу в довгоочікуваному продовженні.

Дивіться також Забудьте про "Свати": легкий український серіал, який позбавить усіх турбот після роботи

Який український серіал зовсім скоро потішить глядачів?

Наразі дату прем'єри другого сезону українського серіалу "Парочка слідчих" не оголошують, однак очевидно, що вона відбудеться вже зовсім скоро.

Це один із проєктів, на який українські глядачі чекають із особливим нетерпінням. У мережі багато хто пише, що вже кілька разів переглянув усі епізоди першого сезону, тож очікування продовження лише зростає.

Сюжет другого сезону знову зосередиться на команді слідчих, які беруться за розслідування найскладніших справ. Ми знову побачимо Софію та Павла – попереду на них чекають нові виклики, що випробують не лише їхній професіоналізм, а й почуття, які зародилися наприкінці першого сезону.

У продовженні глядачі дізнаються, чи наважаться герої перейти на новий етап у своїх стосунках і зізнатися одне одному в почуттях. Напруги додасть і поява нової колеги в команді. Це не випадкова людина, а хтось із минулого Софії, хто може суттєво ускладнити її життя.

Яка українська акторка зіграє у 2-му сезоні "Парочки слідчих"?

У другому сезоні "Парочки слідчих" зіграє українська акторка Тетяна Злова, яку глядачі також знають за серіалами "Ніхто не ідеальний" та "Зворотний напрямок". Вона втілить роль Оксани – колишньої однокурсниці Софії, яка є дуже відкритою та легко знаходить спільну мову з усіма.



Тетяна Злова у 2 сезоні "Парочки слідчих" / Фото з інстаграму 1+1

Однак, імовірно, вона не зовсім та, за кого себе видає, а за зовнішньою доброзичливістю приховує власні амбіції.

Що пишуть українці про очікування 2-го сезону?

У мережі під першими анонсами вже можна побачити коментарі українців, які з нетерпінням чекають на прем'єру другого сезону. Ось що вони пишуть:

"Ой,що це буде!? Просто вогонь!"

"Нарешті!"

"Я вже хочу дивитися!"

"Я ще не дивилась серіал, але ця Оксана мене вже бісить!"