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Начались съемки третьего сезона сериала "Парочка следователей"

Этот проект стал настоящим хитом, ведь собрал у телеэкранов почти 4 миллиона поклонников. Предыдущий сезон сериала даже вошел в тройку самых популярных телевизионных сериалов весны.

Поклонников покорили не только запутанные уголовные дела, но и романтическая линия отношений между талантливой следовательницей Софией и харизматичным судмедэкспертом Пашей. Финал второй части оставил главный вопрос о будущем влюбленных открытым, поэтому новые серии должны дать долгожданные ответы на вопросы поклонников.

В новых эпизодах напарникам предстоит расследовать сложные преступления в условиях, когда профессиональные обязанности постоянно пересекаются с личной жизнью. Герои вновь продемонстрируют свой высокий профессионализм, но теперь им предстоит разобраться в собственных чувствах и научиться полностью доверять друг другу.

Кроме того, зрителей ждут неожиданные кадровые изменения в самом отделении и появление новых персонажей.

Ко своим привычным ролям вернулся весь основной актерский состав. В третьем сезоне снова сыграют: Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский.

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