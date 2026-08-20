Юмор, страсть и новые расследования: эксклюзивные кадры со съемок "Парочки следователей-3"

Телеканал "1+1 Украина" готовит для зрителей долгожданное возвращение популярного детективного сериала "Парочка следователей". Премьера третьего сезона состоится уже осенью 2026 года, а пока создатели проекта поделились эксклюзивными фотографиями со съемочной площадки.

Новые кадры, опубликованные на сайте телеканала "1+1 Украина", раскрывают атмосферу на съемочной площадке и первые сюжетные интриги.

Что происходит на съемочной площадке 3-го сезона "Парочки следователей"

В новых эпизодах поклонников ждет раскрытие новых запутанных уголовных дел и развитие непростых отношений между главными героями – следовательницей Софией и харизматичным судмедэкспертом Пашей. Финал второго сезона оставил открытым вопрос об их чувствах, и теперь напарникам придется найти баланс между профессиональным долгом и личной драмой.

Судя по опубликованным кадрам, зрителей ждут как напряженные сцены допросов, так и моменты между напарниками, наполненные невероятным юмором и романтическим напряжением.

Продолжаются съемки 3-го сезона "Парочки следователей" / Фото "1+1"

Что покажут в "Парочке следователей – 3" / Фото "1+1"

Когда выйдет 3-й сезон "Парочки следователей" / Фото "1+1"

Что известно о продолжении "Парочки следователей" / Фото "1+1"

Подробности сюжета 3-го сезона сериала "Парочка следователей" / Фото "1+1"

Продолжаются съемки 3-го сезона "Парочки следователей" / Фото "1+1"

Что рассказывает сериал "Парочка следователей" / Фото "1+1"

"Парочка следователей – 3" / Фото "1+1"

Создатели сериала ранее отмечали, что третий сезон станет еще более масштабным и эмоциональным, чем предыдущие. Сценаристы подготовили много сюрпризов, поэтому знакомые герои раскроются с совершенно неожиданных сторон в критических ситуациях. Зрители получат ответы на главные интриги, а также смогут насладиться качественной визуальной составляющей и динамичным сюжетом.

Режиссером третьего сезона является Роман Барабаш, а визуальную стилистику и напряжение в кадре воплощает оператор-постановщик Константин Чумаков.

К своим ролям в новом сезоне вернулся любимый актерский состав украинцев: Юлия Буйновская, Константин Октябрьский, Сергей Митрюшин, Ярослав Шахторин, Тамара Антропова, Константин Корецкий и Яков Кучеревский. Помимо знакомых лиц, к актерскому составу присоединился известный украинский актер Влад Никитюк, который придаст сюжету новую динамику.