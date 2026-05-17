Украинский сериал, обожаемый зрителями, продлили на 3 сезон
- Сериал "Парочка следователей" продлили на 3 сезон, о чем стало известно в эфире "Завтрака с 1+1".
- Второй сезон сериала посмотрели 3,7 миллиона зрителей, и он вошел в топ-3 сериалов весны на украинском ТВ.
Недавно завершился второй сезон украинского детективного сериала "Парочка следователей". Он стал безумно популярным среди зрителей, поэтому они начали просить о продолжении, публикуя соответствующие сообщения в соцсетях.
Сегодня стало известно, что 3 сезон "Парочки следователей" будет. Об этом сообщили в эфире "Завтрака с 1+1".
Студию "Сніданку з 1+1" посетили главные актеры "Парочки следователей" – Константин Октябрьский и Юлия Буйновская, которые сыграли Пашу и Софию. Когда они читали сценарий, то не ожидали, что сериал станет настолько популярным.
Честно? Что оно настолько зайдет – страшно себе представить. Но я помню, что читала сценарий ночью и не могла оторваться, а такое бывает очень редко,
– отметила Буйновская.
На днях на странице "1+1" в инстаграме сообщили, что 2 сезон "Парочки следователей" посмотрели 3,7 миллиона зрителей. Также он вошел в топ-3 сериалов весны на украинском ТВ.
Мы благодарны каждому, кто разделил с нами свои вечера и искренне болел за историю Софии и Павла,
– говорится в заметке.
О чем сериал "Парочка следователей"?
События сериала разворачиваются в обычном полицейском участке, куда приходит новая следователь София. Не все коллеги тепло принимают начальницу, речь идет о судмедэксперте Паше.
Он – закрытый и высокомерный, хоть и настоящий профессионал в своем деле. Сначала между Пашей и Софией царят сложные отношения, однако постепенно они находят взаимопонимание.
Во втором сезоне команда следователей продолжает расследовать запутанные дела. София и Паша до сих пор не могут разобраться в собственных чувствах. Ситуацию осложняет Андрей, который уже долгое время влюблен в девушку, и новая коварная следователь Оксана, которая недолюбливает и пытается подставить Софию.