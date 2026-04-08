Фильмы и сериалы об Иисусе Христе, которые надо посмотреть к Пасхе
- Статья рекомендует несколько фильмов и сериалов об Иисусе Христе, которые стоит посмотреть перед Пасхой, включая: "Страсти Христовы", "Избранный", "Иисус" и "Убийство Иисуса".
- Фильмы освещают различные аспекты жизни Иисуса, от его служения до распятия, в частности через политические и религиозные конфликты.
Уже скоро, 12 апреля, верующие будут праздновать Пасху. Эта неделя дается людям для того, чтобы они не только привели в порядок свои дома и приготовились к празднованию, но и духовно обогатились и очистились.
Очень часто фильмы об истории жизни Иисуса Христа и его распятия помогают людям переосмыслить свое видение, усилить веру или найти ответы на некоторые вопросы. 24 Канал подготовил несколько фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть накануне Пасхи.
"Страсти Христовы", 2004
Рейтинг IMDb: 7,3
Лента Мела Гибсона стала одной из самых популярных в мире, которая рассказывает о жертве Иисуса – от молитвы в Гефсиманском саду до распятия на Голгофе. Персонажи в фильме говорят на арамейском, латинском и древнееврейском языках.
Сюжет фильма сосредоточили на Евангелиях и христианской традиции.
Известно, что Мел Гибсон работает над продолжением ленты – "Страсти Христовы: Воскресение", премьера которого запланирована на 2027 год. Новая часть будет посвящена событиям, происходивших между распятием Иисуса Христа и Его Воскресением.
"Избранный", 2017
Количество сезонов: 5
Количество серий: 42
Рейтинг IMDb: 9,1
Это сериал, который рассказывает о жизни и служении Иисуса Христа. События начинают разворачиваться в 26 году н.э. Очевидно, что в центре истории Сын Божий, однако авторы уделили значительное внимание еще нескольким фигурам: блудница Мария Магдалина, братья-рыбаки, которые в будущем станут апостолами Симоном и Андреем, сборщик налогов Матвей, который впоследствии станет автором первого канонического Евангелия и другие.
"Иисус", 1979
Рейтинг IMDb: 7,2
Это художественный фильм, который является экранизацией Евангелия от Луки. Сюжет рассказывает о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Ленту снимали в Израиле.
Еще до появления "Страстей Христовых" именно эта экранизация была очень популярна в христианском мире.
"Убийство Иисуса", 2015
Рейтинг IMDb: 4,7
К сожалению, на рейтинговой платформе лента не получила высокой оценки, однако точно стоит внимания.
Это историческая драма, основанная на бестселлере Билла О'Рейли, которая рассказывает о жизни и смерти Иисуса из Назарета через призму политических конфликтов. Сюжет фокусируется на противостоянии Иисуса с римскими властями и иудейскими первосвященниками, что привело к его распятию.
Что посмотреть всей семьей на Пасху?
- "Крашанка". Семья Забияк, которая годами не общалась, на Пасху собираются в родительском доме. Глава семьи дни проводит в мастерской: он строит ракету, которую хочет запустить по Москве, чтобы завершить войну.
- "Кроличьи приключения: Спасти Пасху". Жизнь кролика Макса меняется, когда он встречается с зайцами, которые охраняют пасхальные яйца. Главного героя ждут захватывающие приходы, ведь он должен спасти праздник.