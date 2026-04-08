Фільми та серіали про Ісуса Христа, які треба подивитись до Великодня

Уже незабаром, 12 квітня, віряни святкуватимуть Великдень. Цей тиждень дається людям для того, щоб вони не тільки привели до ладу свої домівки і приготувались до святкування, а й духовно збагатились та очистились.

Дуже часто фільми про історію життя Ісуса Христа та його розп'яття допомагають людям переосмислити своє бачення, підсилити віру або знайти відповіді на деякі запитання. 24 Канал підготував декілька фільмів і серіалів, які варто подивитись напередодні Великодня.

Може зацікавити Сильний український серіал із високим рейтингом, який нікого не залишає байдужим

"Страсті Христові", 2004

Рейтинг IMDb: 7,3

Стрічка Мела Гібсона стала однією з найпопулярніших у світі, яка розповідає про жертву Ісуса – від молитви в Гетсиманському саду до розп'яття на Голгофі. Персонажі у фільмі говорять арамейською, латинською та давньоєврейською мовами.

Сюжет фільму зосередили на Євангеліях і християнській традиції.

Відомо, що Мел Гібсон працює над продовженням стрічки – "Страсті Христові: Воскресіння", прем'єра якого запланована на 2027 рік. Нова частина буде присвячена подіям, що відбувалися між розп'яттям Ісуса Христа та Його Воскресінням.

"Обраний", 2017

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 42

Рейтинг IMDb: 9,1

Це серіал, який розповідає про життя та служіння Ісуса Христа. Події починають розгортатись у 26 році н.е. Очевидно, що у центрі історії Син Божий, однак автори приділили значну увагу ще декільком постатям: блудниця Марія Магдалина, брати-рибалки, які у майбутньому стануть апостолами Симоном та Андрієм, збирач податків Матвій, який згодом стане автором першого канонічного Євангелія та інші.

"Ісус", 1979

Рейтинг IMDb: 7,2

Це художній фільм, який є екранізацією Євангелії від Луки. Сюжет розповідає про життя, служіння, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Стрічку знімали в Ізраїлі.

Ще до появи "Страстів Христових" саме ця екранізація була дуже популярна у християнському світі.

"Вбивство Ісуса", 2015

Рейтинг IMDb: 4,7

На жаль, на рейтинговій платформі стрічка не отримала високої оцінки, однак точно варта уваги.

Це історична драма, заснована на бестселері Білла О'Рейлі, яка розповідає про життя і смерть Ісуса з Назарету через призму політичних конфліктів. Сюжет фокусується на протистоянні Ісуса з римською владою та іудейськими первосвященниками, що призвело до його розп'яття.

Що подивитись усією родиною на Великдень?