Дуже часто фільми про історію життя Ісуса Христа та його розп'яття допомагають людям переосмислити своє бачення, підсилити віру або знайти відповіді на деякі запитання. 24 Канал підготував декілька фільмів і серіалів, які варто подивитись напередодні Великодня.

"Страсті Христові", 2004

Рейтинг IMDb: 7,3

Стрічка Мела Гібсона стала однією з найпопулярніших у світі, яка розповідає про жертву Ісуса – від молитви в Гетсиманському саду до розп'яття на Голгофі. Персонажі у фільмі говорять арамейською, латинською та давньоєврейською мовами.

Сюжет фільму зосередили на Євангеліях і християнській традиції.

Відомо, що Мел Гібсон працює над продовженням стрічки – "Страсті Христові: Воскресіння", прем'єра якого запланована на 2027 рік. Нова частина буде присвячена подіям, що відбувалися між розп'яттям Ісуса Христа та Його Воскресінням.

"Обраний", 2017

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 42

Рейтинг IMDb: 9,1

Це серіал, який розповідає про життя та служіння Ісуса Христа. Події починають розгортатись у 26 році н.е. Очевидно, що у центрі історії Син Божий, однак автори приділили значну увагу ще декільком постатям: блудниця Марія Магдалина, брати-рибалки, які у майбутньому стануть апостолами Симоном та Андрієм, збирач податків Матвій, який згодом стане автором першого канонічного Євангелія та інші.

"Ісус", 1979

Рейтинг IMDb: 7,2

Це художній фільм, який є екранізацією Євангелії від Луки. Сюжет розповідає про життя, служіння, смерть і воскресіння Ісуса Христа. Стрічку знімали в Ізраїлі.

Ще до появи "Страстів Христових" саме ця екранізація була дуже популярна у християнському світі.

"Вбивство Ісуса", 2015

Рейтинг IMDb: 4,7

На жаль, на рейтинговій платформі стрічка не отримала високої оцінки, однак точно варта уваги.

Це історична драма, заснована на бестселері Білла О'Рейлі, яка розповідає про життя і смерть Ісуса з Назарету через призму політичних конфліктів. Сюжет фокусується на протистоянні Ісуса з римською владою та іудейськими первосвященниками, що призвело до його розп'яття.

