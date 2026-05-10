У такий особливий день варто не просто привітати найдорожчу людину у своєму житті, а й провести з нею час. Бо у світлі останніх подій час став великою цінністю. Роки ідуть, батьки старіють, тому не варто втрачати й миті, щоб якнайбільше побути з ними разом. У День матері 24 Канал пропонує декілька цікавих серіалів, які можна подивитись разом із матусею.

"Дівчата Гілмор", 2000 – 2007

Рейтинг IMDb: 8,2

Кількість сезонів: 7

Кількість серій: 153

Лорелай і Рорі Ґілмор живуть у вигаданому містечку Старз Голлоу в штаті Коннектикут. Лорелай народила доньку Рорі ще у підлітковому віці. У її житті настає момент, коли вона змушена звернутись за фінансовою допомогою до своїх батьків. Та це тільки початок пригод мами й доньки.

Серіал гарно розкриває тему стосунків батьків і дітей.

"Емілі в Парижі", 2020 – …

Рейтинг IMDb: 6,8

Кількість сезонів: 5

Кількість серій: 50

Емілі Купер живе та працює в Чикаго. Та їй поступає пропозиція – рік попрацювати у Парижі, місті, яке є її мрією.

Не всі у новому колективі зустрічають її дружньо. Нова країна зустрічає її не тільки вином, круасанами і вишуканим стилем, а й конкуренцією, насмішками, невдалими історіями кохання і не тільки.

"Джинні й Джорджія", 2021 – …

Рейтинг IMDb: 7,5

Кількість сезонів: 3

Кількість серій: 30

Джорджія народила дитину у 15 років і прагне забезпечити їй краще життя. Щоб уникнути проблем, вона постійно переїжджає. Для юної Джинні це означає постійну адаптацію до нових умов, встановлення особистих меж та пошук нових друзів.

"Усюди жевріють пожежі", 2020

Рейтинг IMDb: 7,6

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

На перший погляд, Річардсони – ідеальна родина, та якоїсь їхнє життя переплітається з долями загадкової матері та доньки. Ці дві історії перетинаються, і саме через це серіал розкриває важливі питання тягаря таємниць, природи мистецтва, ідентичності, а також сили материнства.

