Кино Подборки кино Что посмотреть всей семьей на Пасху: уютная подборка
5 апреля, 14:15
Мария Примыч
Сегодня, 5 апреля, христиане западного обряда празднуют Пасху. Этот праздник обычно проводят в семейном кругу, в частности идут в церковь и собираются за большим столом.

Праздничный вечер можно провести за просмотром фильмов или мультфильмов. Что посмотреть на Пасху, расскажет 24 Канал.

Что посмотреть всей семьей на Пасху?

"Крашанка" (2024)

  • Рейтинг IMDb: 6.7/10

Семья Забияк не виделась годами. Они собираются вместе в родительском доме, чтобы отпраздновать Пасху. Глава семьи дни проводит в мастерской: он строит ракету, которую хочет запустить по Москве, чтобы завершить войну. Как семья будет справляться со странным занятием дедушки?

"Братцы Кролики: Пасхальный переполох" (2022)

  • Рейтинг IMDb: 5.4/10

Жизнь кролика Макса меняется, когда он встречается с зайцами, которые охраняют пасхальные яйца. Главного героя ждут захватывающие приходы, ведь он должен спасти праздник.

"Кролик Петрик" (2018)

  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

Кролики постоянно пытаются съесть урожай молодого фермера Томаса Макгрегора. Когда мужчина внезапно умирает, в дом приезжает его племянник – Томас. Он и Петрик вступают в борьбу за территорию, а их пытается помирить художница Би.

Что посмотреть с друзьями на выходные?

  • "Зеленая книга" – темнокожий джазовый пианист Дон Ширли нанимает водителем Тони "Базику". Они отправляются в увлекательное турне по югу, где не очень принимают афроамериканцев.

  • "Starперцы" – четверо друзей – Билли, Пэдди, Арчи и Сэм приезжают в Лас-Вегас на мальчишник и осознают, что город уже не такой, как раньше.

  • "Невероятная жизнь Уолтера Митти" – это история об Уолтере Митти, который работает в отделе иллюстраций журнала Life. Как-то ему поручают получить идеальную фотографию для последнего печатного выпуска.