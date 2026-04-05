Что посмотреть всей семьей на Пасху: уютная подборка

Сегодня, 5 апреля, христиане западного обряда празднуют Пасху. Этот праздник обычно проводят в семейном кругу, в частности идут в церковь и собираются за большим столом.

Праздничный вечер можно провести за просмотром фильмов или мультфильмов. Что посмотреть на Пасху, расскажет 24 Канал.

Что посмотреть всей семьей на Пасху?

"Крашанка" (2024)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Семья Забияк не виделась годами. Они собираются вместе в родительском доме, чтобы отпраздновать Пасху. Глава семьи дни проводит в мастерской: он строит ракету, которую хочет запустить по Москве, чтобы завершить войну. Как семья будет справляться со странным занятием дедушки?

"Братцы Кролики: Пасхальный переполох" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Жизнь кролика Макса меняется, когда он встречается с зайцами, которые охраняют пасхальные яйца. Главного героя ждут захватывающие приходы, ведь он должен спасти праздник.

"Кролик Петрик" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Кролики постоянно пытаются съесть урожай молодого фермера Томаса Макгрегора. Когда мужчина внезапно умирает, в дом приезжает его племянник – Томас. Он и Петрик вступают в борьбу за территорию, а их пытается помирить художница Би.

