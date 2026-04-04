24 Канал расскажет, какие новые украинские фильмы уже вышли на Netflix. Выбирайте, что смотреть на выходных.

Какие новые украинские фильмы уже вышли на Netflix?

"Ты – космос"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

В фильме рассказывается об украинском астронавте Андрее Мельнике. Он работает в компании по утилизации ядерных отходов, которая является крупнейшей в Восточной Европе. Мужчина доставляет опасные материалы с Земли на спутник Юпитера, где нет людей. Однажды планета взрывается и Андрей остается один.

Как-то к нему на связь выходит француженка Кэтрин. Мельник узнает, что станция девушки падает на Сатурн, и отправляется ей на помощь. Компанию Андрею составляет робот Максим.

"Ты – космос": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

В ленте показаны различные типы отношений между матерями и детьми. Создатели фильма собрали несколько историй, переплетающихся между собой. Это трогательная комедия, которую можно посмотреть всей семьей.

"Ну мам": смотрите онлайн трейлер фильма

"Испытательный срок"

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Полина – дочь влиятельного бизнесмена, поэтому привыкла к роскошной жизни. Однако в силу определенных обстоятельств девушке приходится пройти испытательный срок в рекламном агентстве.

В компании Полина встречает Романа, который тоже претендует на должность креативного директора. За месяц герои должны показать, кто из них более достоин рабочего места, поэтому между ними начинается ожесточенная борьба.

"Испытательный срок": смотрите онлайн трейлер фильма

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.6/10

События фильма разворачиваются в крупной торговой компании, которую ждут большие перемены. Дело в том, что руководство хочет сократить штат, поэтому между работниками возникает напряжение и соперничество.

Определить судьбу работников должен недельный корпоратив в Карпатах. Герои испытывают свой характер на прочность и пытаются завоевать место в компании.

"Корпорат": смотрите онлайн трейлер фильма

Какой фильм сейчас самый популярный на Netflix в Украине?

"Острые козырьки: Бессмертный" – фильм, который украинцы сейчас чаще всего смотрят на Netflix, сообщает Tudum. События разворачиваются в Бирмингеме в 1940 году, когда продолжается Вторая мировая война. Томас Шелби находился в добровольном изгнании, однако теперь вынужден вернуться в город.

На главного героя ждет самое тяжелое испытание в жизни. Под угрозой оказывается будущее страны и семьи, а Томас должен не только столкнуться с собственными демонами, но и сделать судьбоносный выбор.