24 Канал розповість, які нові українські фільми вже вийшли на Netflix. Обирайте, що дивитися на вихідних.

Які нові українські фільми вже вийшли на Netflix?

"Ти – космос"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

У фільмі розповідається про українського астронавта Андрія Мельника. Він працює в компанії з утилізації ядерних відходів, яка є найбільшою у Східній Європі. Чоловік доставляє небезпечні матеріали з Землі на супутник Юпітера, де немає людей. Одного дня планета вибухає й Андрій залишається сам.

Якось до нього на зв'язок виходить француженка Кетрін. Мельник дізнається, що станція дівчини падає на Сатурн, і відправляється їй на допомогу. Компанію Андрію складає робот Максим.

"Ну мам"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

У стрічці показані різні типи стосунків між матерями та дітьми. Творці фільму зібрали кілька історій, що переплітаються між собою. Це зворушлива комедія, яку можна подивитись усією сім'єю.

"Випробувальний термін"

Рейтинг IMDb: 5.9/10

Поліна – донька впливового бізнесмена, тож звикла до розкішного життя. Проте через певні обставини дівчині доводиться пройти випробувальний термін у рекламній агенції.

У компанії Поліна зустрічає Романа, який теж претендує на посаду креативного директора. За місяць герої повинні показати, хто з них більш вартий робочого місця, тож між ними починається запекла боротьба.

"Корпорат"

Рейтинг IMDb: 4.6/10

Події фільму розгортаються у великій торгівельній компанії, на яку чекають великі зміни. Річ у тім, що керівництво хоче скоротити штат, тому між працівниками виникає напруження і суперництво.

Визначити долю працівників має тижневий корпоратив у Карпатах. Герої випробовують свій характер на міцність і намагаються вибороти місце у компанії.

Який фільм зараз найпопулярніший на Netflix в Україні?

"Гострі картузи: Безсмертний" – фільм, який українці зараз найчастіше дивляться на Netflix, повідомляє Tudum. Події розгортаються у Бірмінгемі у 1940 році, коли триває Друга світова війна. Томас Шелбі перебував у добровільному вигнанні, проте тепер змушений повернутися до міста.

На головного героя чекає найважче випробування у житті. Під загрозою опиняється майбутнє країни та родини, а Томас повинен не лише зіткнутися з власними демонами, але й зробили доленосний вибір.