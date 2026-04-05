Що подивитись усією сім'єю на Великдень: затишна добірка
- 5 квітня християни західного обряду святкують Великдень, який зазвичай проводять у сімейному колі.
- На Великдень рекомендують подивитися фільм "Крашанка" (2024) і мультфільми "Кролячі пригоди: Врятувати Великдень" (2022) та "Кролик Петрик" (2018).
Сьогодні, 5 квітня, християни західного обряду святкують Великдень. Це свято зазвичай проводять у сімейному колі, зокрема йдуть до церкви й збираються за великим столом.
Святковий вечір можна провести за переглядом фільмів або мультфільмів. Що подивитися на Великдень, розповість 24 Канал.
Що подивитись усією сім'єю на Великдень?
"Крашанка" (2024)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Родина Забіяк не бачилась роками. Вони збираються разом у батьківському будинку, щоб відсвяткувати Великдень. Голова родини дні проводить у майстерні: він будує ракету, яку хоче запустити по Москві, щоб завершити війну. Як родина справлятиметься з дивним заняттям дідуся?
"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму
"Кролячі пригоди: Врятувати Великдень" (2022)
- Рейтинг IMDb: 5.4/10
Життя кролика Макса змінюється, коли він зустрічається із зайцями, які охороняють великодні яйця. На головного героя чекають захопливі приходи, адже він повинен врятувати свято.
"Кролячі пригоди: Врятувати Великдень": дивіться онлайн трейлер мультфільму
"Кролик Петрик" (2018)
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Кролики постійно намагаються з'їсти врожай молодого фермера Томаса Макгрегора. Коли чоловік раптово помирає, до будинку приїжджає його племінник – Томас. Він та Петрик вступають у боротьбу за територію, а їх намагається помирити художниця Бі.
"Кролик Петрик": дивіться онлайн трейлер мультфільму
Що подивитися з друзями на вихідні?
"Зелена книга" – темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі наймає водієм Тоні "Базіку". Вони відправляються у захопливе турне півднем, де не дуже приймають афроамериканців.
"Останнє похмілля у Вегасі" – четверо друзів – Біллі, Педді, Арчі та Сем приїжджають до Лас-Вегаса на парубоцьку вечірку та усвідомлюють, що місто вже не таке, як раніше.
"Таємне життя Волтера Мітті" – це історія про Волтера Мітті, який працює у відділі ілюстрацій журналу Life. Якось йому доручають отримати ідеальну фотографію для останнього друкованого випуску.