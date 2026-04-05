Що подивитись усією сім'єю на Великдень: затишна добірка

Сьогодні, 5 квітня, християни західного обряду святкують Великдень. Це свято зазвичай проводять у сімейному колі, зокрема йдуть до церкви й збираються за великим столом.

Святковий вечір можна провести за переглядом фільмів або мультфільмів.

Що подивитись усією сім'єю на Великдень?

"Крашанка" (2024)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Родина Забіяк не бачилась роками. Вони збираються разом у батьківському будинку, щоб відсвяткувати Великдень. Голова родини дні проводить у майстерні: він будує ракету, яку хоче запустити по Москві, щоб завершити війну. Як родина справлятиметься з дивним заняттям дідуся?

"Кролячі пригоди: Врятувати Великдень" (2022)

Рейтинг IMDb: 5.4/10

Життя кролика Макса змінюється, коли він зустрічається із зайцями, які охороняють великодні яйця. На головного героя чекають захопливі приходи, адже він повинен врятувати свято.

"Кролик Петрик" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Кролики постійно намагаються з'їсти врожай молодого фермера Томаса Макгрегора. Коли чоловік раптово помирає, до будинку приїжджає його племінник – Томас. Він та Петрик вступають у боротьбу за територію, а їх намагається помирити художниця Бі.

