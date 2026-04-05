Укр Рус
Кіно Кінодобірки
5 квітня, 14:15
3

Що подивитись усією сім'єю на Великдень: затишна добірка

Марія Примич
Основні тези
  • 5 квітня християни західного обряду святкують Великдень, який зазвичай проводять у сімейному колі.
  • На Великдень рекомендують подивитися фільм "Крашанка" (2024) і мультфільми "Кролячі пригоди: Врятувати Великдень" (2022) та "Кролик Петрик" (2018).

Сьогодні, 5 квітня, християни західного обряду святкують Великдень. Це свято зазвичай проводять у сімейному колі, зокрема йдуть до церкви й збираються за великим столом.

Святковий вечір можна провести за переглядом фільмів або мультфільмів. Що подивитися на Великдень, розповість 24 Канал.

Не пропустіть "Ну мам" і не лише: нові українські фільми, які вже вийшли на Netflix

Що подивитись усією сім'єю на Великдень?

"Крашанка" (2024)

  • Рейтинг IMDb: 6.7/10

Родина Забіяк не бачилась роками. Вони збираються разом у батьківському будинку, щоб відсвяткувати Великдень. Голова родини дні проводить у майстерні: він будує ракету, яку хоче запустити по Москві, щоб завершити війну. Як родина справлятиметься з дивним заняттям дідуся? 

"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кролячі пригоди: Врятувати Великдень" (2022)

  • Рейтинг IMDb: 5.4/10

Життя кролика Макса змінюється, коли він зустрічається із зайцями, які охороняють великодні яйця. На головного героя чекають захопливі приходи, адже він повинен врятувати свято.

"Кролячі пригоди: Врятувати Великдень": дивіться онлайн трейлер мультфільму

"Кролик Петрик" (2018)

  • Рейтинг IMDb: 6.6/10

Кролики постійно намагаються з'їсти врожай молодого фермера Томаса Макгрегора. Коли чоловік раптово помирає, до будинку приїжджає його племінник – Томас. Він та Петрик вступають у боротьбу за територію, а їх намагається помирити художниця Бі.

"Кролик Петрик": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Що подивитися з друзями на вихідні?

  • "Зелена книга" – темношкірий джазовий піаніст Дон Ширлі наймає водієм Тоні "Базіку". Вони відправляються у захопливе турне півднем, де не дуже приймають афроамериканців.

  • "Останнє похмілля у Вегасі" – четверо друзів – Біллі, Педді, Арчі та Сем приїжджають до Лас-Вегаса на парубоцьку вечірку та усвідомлюють, що місто вже не таке, як раніше.

  • "Таємне життя Волтера Мітті" – це історія про Волтера Мітті, який працює у відділі ілюстрацій журналу Life. Якось йому доручають отримати ідеальну фотографію для останнього друкованого випуску.