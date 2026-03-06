В годовщину смерти: фильмы с Павлом Ли, чью жизнь забрали россияне

Ровно 4 года назад, 6 марта 2022 года, оборвалась жизнь украинского актера Паши Ли. Он не был военнослужащим, но активно занимался волонтерской деятельностью, помогая гражданским и военным в зоне боевых действий.

Машину, где находился волонтер и его знакомые, расстреляли россияне. Раненого и залитого кровью Павла не дали забрать с места трагедии. Только через 6 дней тело актера удалось разыскать и вывезти. В годовщину его смерти 24 Канал предлагает вспомнить фильмографию актера, чтобы почтить память жертвы российской агрессии.

Фильмография Паши Ли

"Штольня", 2006

Это первый украинский украиноязычный триллер и фильм ужасов, где Павел Ли сыграл роль Дэна – одного из пяти студентов-археологов, которые отправляются на летнюю археологическую практику, где их должен встретить Профессор. Во время раскопок парень находит вход в штольню, и с этого момента начинается самое интересное.

"Штольня": смотрите онлайн трейлер фильма

"Тени незабытых предков", 2013

В этом фильме актер сыграл роль Вовы. В основу сюжета легла старинная гуцульская легенда, согласно которой, вход в потусторонний мир охраняют могущественные Маги, Книга Теней и магические ключи к ней.

Заметим, что этот фильм не связан с лентой Сергея Параджанова – "Тени забытых предков".

"Тени незабытых предков": смотрите онлайн трейлер фильма

"Встреча одноклассников", 2019

Сюжет рассказывает о трех школьных товарищах, которые встречаются, чтобы отпраздновать 25 лет после окончания школы.

Павел Ли был в роли Кости.

"Встреча одноклассников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мирный-21", 2023

В военной драме Ахтема Сеитаблаева актер сыграл самого себя. Лента рассказывает историю сопротивления Луганского пограничного отряда российским диверсионным группировкам в 2014 году.

В прокат фильм вышел уже после смерти Паши Ли. Это была его последняя роль.

"Мирный-21": смотрите онлайн трейлер фильма

24 Канал выражает искренние соболезнования в годовщину смерти Павла Ли. Вечная и светлая ему память.