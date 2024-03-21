Теперь поддерживают войну: 3 российских актера, которые годами снимались в Украине

Украинские артисты неоднократно рассказывали о засилье россиянами, которые не давали возможности развиваться отечественным актерам. Они годами работали в Украине и участвовали в успешных проектах, но два года назад все эти звезды "переобулись".

Хотя эти российские актеры долго жили в Украине, восхищались столицей и другими городами, сейчас большинство из них поддерживает или замалчивает войну. Кино 24 расскажет об этих звездах, которые продемонстрировали цинизм и равнодушие.

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Александр Пашков

Анна Саливанчук рассказывала, что Александр Пашков получал главные роли в фильмах и сериалах, которые снимались в Украине. Тогда как в России он не был востребованным актером.

На просьбу бывшей коллеги осудить и рассказать о полномасштабном вторжении, он ответил крайне цинично: "Аня, все что тебе осталось, так это обнять близких". Сейчас он молчит о войне.



Александр Пашков / Фото из инстаграма актера

Олеся Железняк

Значительная часть актеров из сериала "Сваты" оказались предателями и поклонниками Путина. Среди них – Олеся Железняк. Она открыто поддерживает полномасштабную войну и часто выступает с обманчивыми заявлениями в адрес Украины.

Актриса считает, что украинцы должны называть Россию "спасительницей". Как-то она заявила, что Владимир Зеленский хочет убить ее детей.



Олеся Железняк / Кадр из сериала "Сваты"

Прохор Дубравин

Российский актер активно работал и зарабатывал деньги в Украине. Теперь он насмехается над украинцами, для которых раньше снимался. Дубравин не просто промолчал о полномасштабном вторжении, а открыто поддержал его и российскую армию.



Прохор Дубравин / Фото с его фейсбука

Зато есть такие украинские актеры, которые строили карьеру в России. Но многие из них выразили четкую позицию и вернулись в Украину. Среди таких звезд – Екатерина Кузнецова, которая разорвала все связи со страной-агрессором.