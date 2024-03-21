Хоч ці російські актори довго жили в Україні, захоплювалися столицею та іншими містами, зараз більшість з них підтримує або замовчує війну. Кіно 24 розповість про цих зірок, які продемонстрували цинізм і байдужість.

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Олександр Пашков

Анна Саліванчук розповідала, що Олександр Пашков отримував головні ролі у фільмах і серіалах, які знімалися в Україні. Тоді як в Росії він не був затребуваним актором.

На прохання колишньої колеги засудити та розповісти про повномасштабне вторгнення, він відповів украй цинічно: "Аню, все що тобі залишилося, так це обійняти близьких". Зараз він мовчить про війну.



Олександр Пашков / Фото з інстаграму актора

Олеся Железняк

Значна частина акторів з серіалу "Свати" виявилися зрадниками і шанувальниками Путіна. Серед них – Олеся Железняк. Вона відкрито підтримує повномасштабну війну і часто виступає з оманливими заявами на адресу України.

Акторка вважає, що українці повинні називати Росію "рятівницею". Якось вона заявила, що Володимир Зеленський хоче вбити її дітей.



Олеся Железняк / Кадр з серіалу "Свати"

Прохор Дубравін

Російський актор активно працював та заробляв гроші в Україні. Тепер він насміхається над українцями, для яких раніше знімався. Дубравін не просто змовчав щодо повномасштабного вторгнення, а відкрито підтримав його та російську армію.



Прохор Дубравін / Фото з його фейсбуку

Натомість є такі українські актори, які будували кар'єру в Росії. Та багато з них висловили чітку позицію і повернулися до України. Серед таких зірок – Катерина Кузнєцова, яка розірвала всі зв'язки з країною-агресоркою.