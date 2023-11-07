Закройте рот, – актер фильма "Белый ворон" гневно отреагировал на заявление Фарион о военных
Источник:Павел Алдошин
Павел Алдошин – звезда лент "Белый ворон", "Снайпер" и других, сегодня защищает Украину на фронте. Актер крайне эмоционально отреагировал на заявление Ирины Фарион о русскоязычных военных и записал видео в инстаграме.
Читайте в материале 24 Канала о громком заявлении Ирины Фарион о военных, которые говорят на русском и что сказал украинский актер Павел Алдошин.
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Ирина Фарион высказалась о русскоязычных военных
Украинская языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных, в частности, бойцов бригады Азов. Украинские пользователи социальных сетей очень гневно отреагировали на ее слова. Также очень резкий ответ дал украинский актер, сегодня служит в ВСУ Павел Алдошин.
Павел Алдошин записал эмоциональное видео обращение
Актер сказал, что Фарион и все остальные, кто осуждает украинских военных и при этом не находится на передовой, должны сомкнуть рот.
Что касается языка в армии, то хочу сказать, что это очень низко. Что это в крайней степени… позор. Какая-то женщина, очень хорошо знающая украинский язык, сидит во Львове, пьет из чашки свой кофе. Я вас прошу – закройте рот и оставьте украинский язык в войске исключительно военным,
– сказал Алдошин.
Актер признался, что понимает, что язык – это наше оружие. Но в то время, когда главное оружие используется на фронте, не имеем права забывать о тех, кто жертвует собой ради мирной жизни.
Павел сказал, что ребята сейчас ежедневно доказывают свой патриотизм кровью и потерянными конечностями делают это ради нашей победы, а не ради того, чтобы их осудили за русский язык.
Когда мне гражданский говорит: "А на передке там на нуле тоже говорят на русском многие военные…" Ты на нуле?! Ты на нуле, я тебя спрашиваю? Ребята из Азова и других подразделений каждый день доказывают свой патриотизм потерянными конечностями и кровью. Вкусного кофе,
– добавил он.
Ирина Фарион отреагировала на критику в свою сторону публикацией
Языковед написала пост в инстаграм, где привела аргументы в свое оправдание, сказав что воевать за Украину – это не заслуга, а конституционная обязанность каждого гражданина. И воевать – это не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному языку.
Говорить в украинском войске на московском языке – это постоянно создавать опасность для собратьев, которые совершенно правильно каждого москворотого должны воспринимать как врага. Потому что для пуйла украинский язык опаснее украинского оружия,
– написала Фарион.
Многие пользователи поддержали Ирину Фарион, однако очень много критики получила языковед в свой адрес. Вот что пишут пользователи инстаграм о сложившейся ситуации:
- "Павел, понимаю вас...но! Эта женщина десятилетиями является свидетелем, сознательным свидетелем, того, как монотонно уничтожали Украину изнутри...она кричала, говорила, ее никто не слышал...она дальше кричит, ее не слышат. ..я ее, например, понимаю."
- "Полностью вас поддерживаю. У Фарион уже полностью поехала крыша. На нее не стоит обращать внимание нам, а вот правоохранительным органам стоило бы пообщаться с ней за раскол общества и подстрекательство к "речевой сегрегации"."
- "Женщина просто помогает врагу делить украинцев на своих и чужих. Надеюсь рот ей скоро закроют."
- "Никакого слова лжи не услышала от Ирины. Только слова человека, которому болит за Украину. Почему столько шума поднялось?"