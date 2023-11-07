Закройте рот, – актер фильма "Белый ворон" гневно отреагировал на заявление Фарион о военных

Павел Алдошин – звезда лент "Белый ворон", "Снайпер" и других, сегодня защищает Украину на фронте. Актер крайне эмоционально отреагировал на заявление Ирины Фарион о русскоязычных военных и записал видео в инстаграме.

Читайте в материале 24 Канала о громком заявлении Ирины Фарион о военных, которые говорят на русском и что сказал украинский актер Павел Алдошин.

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Ирина Фарион высказалась о русскоязычных военных

Украинская языковед и бывшая народная депутат Ирина Фарион заявила, что не может назвать украинцами русскоязычных военных, в частности, бойцов бригады Азов. Украинские пользователи социальных сетей очень гневно отреагировали на ее слова. Также очень резкий ответ дал украинский актер, сегодня служит в ВСУ Павел Алдошин.

Павел Алдошин записал эмоциональное видео обращение

Актер сказал, что Фарион и все остальные, кто осуждает украинских военных и при этом не находится на передовой, должны сомкнуть рот.

Что касается языка в армии, то хочу сказать, что это очень низко. Что это в крайней степени… позор. Какая-то женщина, очень хорошо знающая украинский язык, сидит во Львове, пьет из чашки свой кофе. Я вас прошу – закройте рот и оставьте украинский язык в войске исключительно военным,

– сказал Алдошин.

Актер признался, что понимает, что язык – это наше оружие. Но в то время, когда главное оружие используется на фронте, не имеем права забывать о тех, кто жертвует собой ради мирной жизни.

Павел сказал, что ребята сейчас ежедневно доказывают свой патриотизм кровью и потерянными конечностями делают это ради нашей победы, а не ради того, чтобы их осудили за русский язык.

Когда мне гражданский говорит: "А на передке там на нуле тоже говорят на русском многие военные…" Ты на нуле?! Ты на нуле, я тебя спрашиваю? Ребята из Азова и других подразделений каждый день доказывают свой патриотизм потерянными конечностями и кровью. Вкусного кофе,

– добавил он.

Ирина Фарион отреагировала на критику в свою сторону публикацией

Языковед написала пост в инстаграм, где привела аргументы в свое оправдание, сказав что воевать за Украину – это не заслуга, а конституционная обязанность каждого гражданина. И воевать – это не значит приобрести индульгенцию на пренебрежение к государственному языку.

Говорить в украинском войске на московском языке – это постоянно создавать опасность для собратьев, которые совершенно правильно каждого москворотого должны воспринимать как врага. Потому что для пуйла украинский язык опаснее украинского оружия,

– написала Фарион.

Многие пользователи поддержали Ирину Фарион, однако очень много критики получила языковед в свой адрес. Вот что пишут пользователи инстаграм о сложившейся ситуации: