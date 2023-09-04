На Netflix вышел документальный сериал, в котором показали гибель Павла Вышебабы: реакция воина

На Netflix вышел польский документальный сериал "Матери войны" (Matki Wojny). В конце шоу авторы буквально "похоронили" известно поэта Павла Вышебабу, который сейчас служит в ВСУ.

Об этом рассказал сам Павел в своих соцсетях. "Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же простился", – написал военный.

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На Netflix вышел документальный сериал, в котором показали гибель Павла Вышебабы

"Документальный сериал "Матери войны", который вышел у них на платформе, оказался не совсем документальным, – подчеркнул Павел. – Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео с цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком".

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Эмоциональная кульминация удивила поклонников Павла Вышебабы, и они написали ему в частные сообщения. Под сообщением воина украинцы также высказали свои мысли и пожелали поэту крепкого здоровья и долгих лет:

"Итак, Netflix верит российской пропаганде и не проверяет информацию. Может мало им просто написать об ошибке, что-то пахнет ватным душком. А Вам Павел, много лет";

"Они должны компенсировать моральный ущерб";

"Ничего себе "ошибка". Значит долго будете жить";

"Это действительно очень большое нарушение твоих прав. Можешь подавать в суд!";

"Здоровье Вам, спасибо за защиту и за Ваше творчество";

"Видимо, с российских тг-каналов брали инфу";

"Круто, что ты на Netflix, обязательно посмотрю. Но треш, что не согласовали с тобой концовки фильма!";

"Долгих лет жизни, Павел! А все остальное, решится!";

"Это примета. Долго жить будете".

Поэт отметил, что польские авторы сериала ничего с ним не согласовывали. "Они думали, что я уже тотво. Почему, не знаю. Конечность сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс". Я продолжаю служить – неизменно в 68 бригаде – и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно. Поэтому, если у вас есть время, вдохновение и выходы на создателей сериала Matki Wojny или Netflix – напишите им, пожалуйста, об этой ошибке, – обратился к своим подписчикам Павел.

Пока Netflix не комментировал эту ситуацию.

Кто такой Павел Вышебаба