На Netflix вышел документальный сериал, в котором показали гибель Павла Вышебабы: реакция воина
На Netflix вышел польский документальный сериал "Матери войны" (Matki Wojny). В конце шоу авторы буквально "похоронили" известно поэта Павла Вышебабу, который сейчас служит в ВСУ.
Об этом рассказал сам Павел в своих соцсетях. "Netflix не успел поздороваться со мной, как тут же простился", – написал военный.
Смотрите также 5 классных фильмов об автогонках, которые стоит просмотреть каждому
На Netflix вышел документальный сериал, в котором показали гибель Павла Вышебабы
"Документальный сериал "Матери войны", который вышел у них на платформе, оказался не совсем документальным, – подчеркнул Павел. – Он заканчивается рассказом обо мне с кучей фото и видео, чтением строк из моих стихов. Вдруг звучит драматическая музыка, видео с цветного становится черно-белым и рассказчик говорит, что Вышебаба погиб под Северодонецком".
Качественные и зрелищные фильмы заставляют зрителя забыть обо всем на свете и затаить дыхание в ожидании новых поворотов сюжета. Пережить настоящие приключения можно и с Favbet. Этот сервис для игр и ставки на спорт сделает ваш день зрелищным и поможет ощутить незабываемые эмоции и впечатления от игры.
Эмоциональная кульминация удивила поклонников Павла Вышебабы, и они написали ему в частные сообщения. Под сообщением воина украинцы также высказали свои мысли и пожелали поэту крепкого здоровья и долгих лет:
- "Итак, Netflix верит российской пропаганде и не проверяет информацию. Может мало им просто написать об ошибке, что-то пахнет ватным душком. А Вам Павел, много лет";
- "Они должны компенсировать моральный ущерб";
- "Ничего себе "ошибка". Значит долго будете жить";
- "Это действительно очень большое нарушение твоих прав. Можешь подавать в суд!";
- "Здоровье Вам, спасибо за защиту и за Ваше творчество";
- "Видимо, с российских тг-каналов брали инфу";
- "Круто, что ты на Netflix, обязательно посмотрю. Но треш, что не согласовали с тобой концовки фильма!";
- "Долгих лет жизни, Павел! А все остальное, решится!";
- "Это примета. Долго жить будете".
Поэт отметил, что польские авторы сериала ничего с ним не согласовывали. "Они думали, что я уже тотво. Почему, не знаю. Конечность сериала действительно получилась драматичной, но есть нюанс". Я продолжаю служить – неизменно в 68 бригаде – и хотел бы, чтобы не пугали моих друзей и читателей, по крайней мере, напрасно. Поэтому, если у вас есть время, вдохновение и выходы на создателей сериала Matki Wojny или Netflix – напишите им, пожалуйста, об этой ошибке, – обратился к своим подписчикам Павел.
Пока Netflix не комментировал эту ситуацию.
Кто такой Павел Вышебаба
- Павел Вышебаба известен многим как поэт, музыкант и экоактивист. В настоящее время он воюет в составе 68 ОЕБр (Отдельно егерская бригада имени Олексы Довбуша).
- Он связист: работает в выездной группе, которая извиняется ретрансляторам, усиливая сигнал. Все для того, чтобы бойцы на разных позициях могли общаться друг с другом. Такие "рейды" Павел и его группа проводят каждые 2 – 3 дня.
- Во время своих концертов Вышебаба собирает деньги на ВСУ. Последний тур принес его бригаде 4 миллиона гривен донатов.
- Одно из самых известных стихотворений поэта – "Доньці" – начинается со слов: "Только не пиши мне о войне".