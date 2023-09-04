Про це розповів сам Павло у своїх соцмережах. "Netflix не встиг привітатись зі мною, як тут же попрощався", – написав військовий.

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На Netflix вийшов документальний серіал, в якому показали загибель Павла Вишебаби

"Документальний серіал "Матері війни", який вийшов у них на платформі, виявився не зовсім документальним, – наголосив Павло. – Він закінчується розповіддю про мене з купою фото й відео, читанням рядків з моїх віршів. Аж раптом звучить драматична музика, відео з кольорового стає чорно-білим і оповідач говорить, що Вишебаба загинув під Сєвєродонецьком".

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Емоційна кульмінація здивувала шанувальників Павла Вишебаби, тож вони написали йому у приватні повідомлення. Під дописом воїна українці також висловили свої думки та побажали поету міцного здоров'я та довгих літ:

"Отже, Netflix вірить російській пропаганді й не перевіряє інформацію. Може мало їм просто написати про помилку, щось пахне ватним душком. А Вам Павле, многая літа";

"Вони повинні компенсувати моральні збитки";

"Нічого собі "помилочка". Значить довго будете жити";

"Це насправді дуже велике порушення твоїх прав. Можеш подавати у суд!";

"Здоров’я Вам, дякую за захист і за Вашу творчість";

"Мабуть, з російських тг-каналів брали інфу";

"Круто, що ти на Netflix, обов'язково подивлюся. Але треш, що не узгодили з тобою кінцівки фільму!";

"Довгих років життя, Павле! А все решта, вирішиться!";

"Це прикмета. Довго жити будете".

Поет зазначив, що польські автори серіалу нічого з ним не узгоджували. "Вони думали, що я вже тойво. Чому, не знаю. Кінцівка серіалу дійсно вийшла драматичною, але є нюанс". Я продовжую служити – незмінно у 68 бригаді – і хотів би, щоб не лякали моїх друзів і читачів, принаймні марно. Тому, якщо у вас є час, натхнення й виходи на творців серіалу Matki Wojny або Netflix – напишіть їм, будь ласка, про цю помилку, – звернувся до своїх підписників Павло.

Наразі Netflix не коментував цю ситуацію.

Хто такий Павло Вишебаба