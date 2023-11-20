Хотел бы сыграть Рэмбо, – Павел Зибров рассказал о съемках в сериале и роли мечты

Украинский артист Павел Зибров сыграл самого себя в новом комедийном сериале "Голова". Это уже не первый опыт исполнителя в съемках, ведь до этого он играл в сериале "Пришелец" и фильмах "Инфаголик" и "Продюсер".

В интервью 24 Каналу Павел Николаевич признался, что каждая из этих лент – интересный и ценный опыт. В каждой он играл самого себя с добавлением чего-нибудь нового. Артист не скрывает, что это приятно, поскольку есть уже устоявшийся образ Павла Зиброва, который интересен зрителю.

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Какую роль хочет сыграть Павел Зибров

В то же время в будущем народный любимец хотел бы получить серьезную роль, открыться не в комедийной, а в драматической ленте.

Если будут снимать знаменитый фильм-оперету "Мистер Икс", то я бы с радостью сыграл главного персонажа и спел бы, конечно. В моем репертуаре уже лет 20 – 25 есть ария Мистера Икс. Также хотел бы сыграть Рэмбо. Вернее – ЗибРэмбо, как в "Лиге Смеха", только в полноценном фильме,

– поделился артист.

Сейчас у Павла Николаевича есть большое желание, но нет достаточно времени, поскольку постоянно занят на благотворительных концертах, выступлениях для наших защитников и в преподавательской деятельности в КУК. Однако певец открыт к предложениям и с радостью сыграл бы интересных персонажей.

Какова роль Павла Зиброва в сериале "Голова"

Сериал "Голова" – это 16 эпизодов, наполненных положительными эмоциями. Лента рассказывает о студентах, решивших провести реформы в селе Антоновка.

Вместе с профессиональными актерами в кадре появляется Павел Зибров, сыгравший самого себя – известного певца, которого обожает главная героиня – баба Галя. Женщина в течение 30 лет пишет письма своему кумиру. По сюжету специально для бабы Гали студенты организуют песенное выступление, куда приглашают артиста. Зибров исполняет песню "Галина, Галина, любов моя єдина", что делает этот момент довольно забавным.

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