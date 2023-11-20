В інтерв'ю 24 Каналу Павло Миколайович зізнався, що кожна з цих стрічок – цікавий і цінний досвід. У кожній він грав самого себе з додаванням чогось нового. Артист не приховує, що це приємно, оскільки є вже сталий образ Павла Зіброва, який цікавий глядачеві.

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Яку роль хоче зіграти Павло Зібров

Водночас у майбутньому народний улюбленець хотів би отримати серйозну роль, відкритися не в комедійній, а у драматичній стрічці.

Якщо будуть знімати знаменитий фільм-оперету "Містер Ікс", то я б з радістю зіграв головного персонажа і заспівав би, звісно. В моєму репертуарі вже років 20 – 25 є арія Містера Ікс. Також хотів би зіграти Рембо. Точніше – ЗібРембо, як в "Лізі Сміху", тільки в повноцінному фільмі,

– поділився артист.

Наразі у Павла Миколайовича є велике бажання, але немає вдосталь часу, оскільки постійно зайнятий на благодійних концертах, виступах для наших захисників та у викладацькій діяльності в КУК. Однак співак відкритий до пропозицій та з радістю зіграв би цікавих персонажів.

Повне інтерв'ю з Павлом Зібровим у рамках проєкту "Інтерв'ю24" читайте за посиланням.

Якою є роль Павла Зіброва у серіалі "Голова"

Серіал "Голова" – це 16 епізодів, наповнених позитивними емоціями. Стрічка розповідає про студентів, які вирішили провести реформи у селі Антонівка.

Разом з професійними акторами у кадрі з'являється Павло Зібров, який зіграв самого себе – відомого співака, якого обожнює головна героїня – баба Галя. Жінка протягом 30 років пише листи своєму кумирові. За сюжетом, спеціально для баби Галі студенти організовують пісенний виступ, куди запрошують артиста. Зібров виконує пісню "Галина, Галина, любов моя єдина", що робить цей момент доволі дотепним.

"Голова": дивіться онлайн трейлер серіалу