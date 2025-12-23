Посмотрите на одном дыхании: сериал, который держит в напряжении до финальных титров

Мини-сериал "Переполненная комната" – это психологическая драма/триллер с элементами криминала, анализирующая человеческую психику, травму и то, как личный опыт формирует поведение. Сценарий частично вдохновлен романом Дэниела Киза "Таинственная история Билли Миллигана", хотя сама история Дэнни (главного героя) отличается от реальных событий книги.

"Переполненная комната": что это за сериал?

"Переполненная комната" (The Crowded Room) – американский мини-сериал-психотриллер 2023 года с Томом Холландом в главной роли. К этой ленте приложили руки аж несколько режиссеров: Корнель Мундруцо, Брейди Корбет, Мона Фастволд Лерче и Алан Тейлор.

Главные актеры:

Том Холланд;

Аманда Сайфред;

Эмми Россум;

Саша Лейн;

Уилл Чейз и другие.

Над сценарием работал Акива Голдсман.

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

Продолжительность эпизодов: от 38 до 56 минут, в зависимости от серии.

Премьера: 9 июня 2023 года на Apple TV+.

Сюжет мини-сериала "Переполненная комната"

Действие сериала происходит летом 1979 года в Манхэттене, Нью-Йорк. Молодого человека Дэнни Салливана арестовывают после стрельбы, но вместо простого расследования дело принимает неожиданный поворот. По решению следствия, детектив Рия Гудвин начинает серию глубоких интервью с Дэнни, пытаясь разобраться в обстоятельствах, приведших к преступлению, и понять, кто он на самом деле.

Длительные разговоры открывают детали детства подозреваемого, травмы и как события прошлого повлияли на его поведение и психическое состояние.

"Переполненная комната": смотрите онлайн трейлер сериала

Рейтинг IMDb: 7,7/10

После участия в проекте Том Холланд объявил, что берет перерыв в актерской деятельности на год, отметив, что роль была эмоционально тяжелой и требовала от него интенсивной работы над персонажем.

Сериал получил смешанные отзывы критиков. Одни – положительно отозвались об игре актеров, а другие – высказывали замечания относительно темпа развития событий и самого сюжета.