Подивитесь на одному диханні: серіал, який тримає в напрузі до фінальних титрів

Мінісеріал "Переповнена кімната" – це психологічна драма/трилер з елементами криміналу, що аналізує людську психіку, травму та те, як особистий досвід формує поведінку. Сценарій частково натхненний романом Деніела Кіза "Таємнича історія Біллі Міллігана", хоча сама історія Денні (головного героя) відрізняється від реальних подій книги.

24 Канал вирішив детальніше розповісти про серіал, який деякі можуть недооцінювати.

"Переповнена кімната": що це за серіал?

"Переповнена кімната" (The Crowded Room) – американський мінісеріал-психотрилер 2023 року з Томом Голландом у головній ролі. До цієї стрічки доклали руки аж декілька режисерів: Корнель Мундруцо, Брейді Корбет, Мона Фастволд Лерче та Алан Тейлор.

Головні актори:

Том Голланд;

Аманда Сайфред;

Еммі Россум;

Саша Лейн;

Вілл Чейз та інші.

Над сценарієм працював Аківа Ґолдсман.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість епізодів: від 38 до 56 хвилин, залежно від серії.

Прем'єра: 9 червня 2023 року на Apple TV+.

Сюжет мінісеріалу "Переповнена кімната"

Дія серіалу відбувається влітку 1979 року в Манхеттені, Нью-Йорк. Молодого чоловіка Денні Саллівана арештовують після стрілянини, але замість простого розслідування справа бере несподіваний поворот. За рішенням слідства, детектив Рія Гудвін розпочинає серію глибоких інтерв'ю з Денні, намагаючись розібратися в обставинах, що призвели до злочину, та зрозуміти, хто він насправді.

Тривалі розмови відкривають деталі дитинства підозрюваного, травми та як події минулого вплинули на його поведінку та психічний стан.

"Переповнена кімната": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Після участі у проєкті Том Голланд оголосив, що бере перерву в акторській діяльності на рік, зазначивши, що роль була емоційно важкою і вимагала від нього інтенсивної роботи над персонажем.

Серіал отримав змішані відгуки критиків. Одні – позитивно відгукнулись про гру акторів, а другі – висловлювали зауваження щодо темпу розвитку подій та самого сюжету.