24 Канал вирішив детальніше розповісти про серіал, який деякі можуть недооцінювати.
Не пропустіть Найцікавіші залаштунки: як створювали світ фільму "Аватар: Вогонь і Попіл"
"Переповнена кімната": що це за серіал?
"Переповнена кімната" (The Crowded Room) – американський мінісеріал-психотрилер 2023 року з Томом Голландом у головній ролі. До цієї стрічки доклали руки аж декілька режисерів: Корнель Мундруцо, Брейді Корбет, Мона Фастволд Лерче та Алан Тейлор.
Головні актори:
- Том Голланд;
- Аманда Сайфред;
- Еммі Россум;
- Саша Лейн;
- Вілл Чейз та інші.
Над сценарієм працював Аківа Ґолдсман.
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
Тривалість епізодів: від 38 до 56 хвилин, залежно від серії.
Прем'єра: 9 червня 2023 року на Apple TV+.
Історії успіху з улюблених стрічок часто здаються неможливими у реальному житті. Відчути перемогу на смак може допомогти Slots City. Це ліцензійне казино онлайн, яке має широкий ігровий асортимент, зручний інтерфейс та систему бонусів, яка нікого не залишить байдужим.
Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри
Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті slotscity․ua
Сюжет мінісеріалу "Переповнена кімната"
Дія серіалу відбувається влітку 1979 року в Манхеттені, Нью-Йорк. Молодого чоловіка Денні Саллівана арештовують після стрілянини, але замість простого розслідування справа бере несподіваний поворот. За рішенням слідства, детектив Рія Гудвін розпочинає серію глибоких інтерв'ю з Денні, намагаючись розібратися в обставинах, що призвели до злочину, та зрозуміти, хто він насправді.
Тривалі розмови відкривають деталі дитинства підозрюваного, травми та як події минулого вплинули на його поведінку та психічний стан.
"Переповнена кімната": дивіться онлайн трейлер серіалу
Рейтинг IMDb: 7,7/10
Після участі у проєкті Том Голланд оголосив, що бере перерву в акторській діяльності на рік, зазначивши, що роль була емоційно важкою і вимагала від нього інтенсивної роботи над персонажем.
Серіал отримав змішані відгуки критиків. Одні – позитивно відгукнулись про гру акторів, а другі – висловлювали зауваження щодо темпу розвитку подій та самого сюжету.