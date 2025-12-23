24 Канал вирішив детальніше розповісти про серіал, який деякі можуть недооцінювати.

"Переповнена кімната": що це за серіал?

"Переповнена кімната" (The Crowded Room) – американський мінісеріал-психотрилер 2023 року з Томом Голландом у головній ролі. До цієї стрічки доклали руки аж декілька режисерів: Корнель Мундруцо, Брейді Корбет, Мона Фастволд Лерче та Алан Тейлор.

Головні актори:

Том Голланд;

Аманда Сайфред;

Еммі Россум;

Саша Лейн;

Вілл Чейз та інші.

Над сценарієм працював Аківа Ґолдсман.

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 10

Тривалість епізодів: від 38 до 56 хвилин, залежно від серії.

Прем'єра: 9 червня 2023 року на Apple TV+.

Сюжет мінісеріалу "Переповнена кімната"

Дія серіалу відбувається влітку 1979 року в Манхеттені, Нью-Йорк. Молодого чоловіка Денні Саллівана арештовують після стрілянини, але замість простого розслідування справа бере несподіваний поворот. За рішенням слідства, детектив Рія Гудвін розпочинає серію глибоких інтерв'ю з Денні, намагаючись розібратися в обставинах, що призвели до злочину, та зрозуміти, хто він насправді.

Тривалі розмови відкривають деталі дитинства підозрюваного, травми та як події минулого вплинули на його поведінку та психічний стан.

"Переповнена кімната": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Після участі у проєкті Том Голланд оголосив, що бере перерву в акторській діяльності на рік, зазначивши, що роль була емоційно важкою і вимагала від нього інтенсивної роботи над персонажем.

Серіал отримав змішані відгуки критиків. Одні – позитивно відгукнулись про гру акторів, а другі – висловлювали зауваження щодо темпу розвитку подій та самого сюжету.