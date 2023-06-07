Звезда "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в секс-притязаниях: "Очень досадно"

Прошло полгода, как канадского актера Перси Гайнса Уайта, сыгравшего Ксавье в сериале "Уэнздей", обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. На днях он в первый раз ответил на обвинения.

По словам актера, в начале 2023 кто-то против него начал кампанию дезинформации. Поэтому его семью запугивали, а друзьям угрожали убийством.

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Звезда "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в секс-притязаниях

Напомним, в январе, девушки, якобы пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Вайта, создали гештег #cancelpercy и за ним делились своими историями.

Были использованы мои несовершеннолетние фотографии, а примеры моего поведения казались ненавистными. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой и ее попытки исправить все было проигнорировано,

– поделился Перси Гайнс Уайт в инстаграме.



Перси Гайнс Уайт ответил на обвинения в секс-притязаниях / Скриншот

Актер утверждает, что это ложные слухи. Он поделился, что не может принять то, что некоторые изображают его фанатиком или с преступно небрежным отношением к безопасности людей. "Это безосновательные и вредные заявления, которые могут вызвать недоверие к настоящим жертвам", – пояснил он.

Перси Гайнс Уайт признался: "Очень досадно знать, что эта дезинформация огорчила людей", и поблагодарил всех, кто его поддержал и помог поделиться настоящими фактами. Также он подчеркнул, что следует остановить преследование его семьи, друзей и коллег.