Звезда "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в секс-притязаниях: "Очень досадно"
Источник:Перси Гайнс Вайт
Прошло полгода, как канадского актера Перси Гайнса Уайта, сыгравшего Ксавье в сериале "Уэнздей", обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. На днях он в первый раз ответил на обвинения.
По словам актера, в начале 2023 кто-то против него начал кампанию дезинформации. Поэтому его семью запугивали, а друзьям угрожали убийством.
Смотрите также 10 самых популярных фильмов и сериалов Netflix, которые смотрят в Украине
Звезда "Уэнздей" впервые прокомментировал обвинения в секс-притязаниях
Напомним, в январе, девушки, якобы пострадавшие от сексуальных притязаний Перси Гайнса Вайта, создали гештег #cancelpercy и за ним делились своими историями.
Были использованы мои несовершеннолетние фотографии, а примеры моего поведения казались ненавистными. Моя подруга Джейн была ошибочно изображена жертвой и ее попытки исправить все было проигнорировано,
– поделился Перси Гайнс Уайт в инстаграме.
Перси Гайнс Уайт ответил на обвинения в секс-притязаниях / Скриншот
Актер утверждает, что это ложные слухи. Он поделился, что не может принять то, что некоторые изображают его фанатиком или с преступно небрежным отношением к безопасности людей. "Это безосновательные и вредные заявления, которые могут вызвать недоверие к настоящим жертвам", – пояснил он.
Перси Гайнс Уайт признался: "Очень досадно знать, что эта дезинформация огорчила людей", и поблагодарил всех, кто его поддержал и помог поделиться настоящими фактами. Также он подчеркнул, что следует остановить преследование его семьи, друзей и коллег.