Культовый сериал "Первые ласточки" возвращается: начались съемки продолжения легендарного сериала

Платформа кино и телевидения "Киевстар ТВ" совместно с "Новым каналом" приступила к съемкам третьего сезона проекта "Первые ласточки. Новая реальность". Долгожданная лента станет прямым продолжением дебютной части и вернет на экраны звездный актерский состав, покоривший сердца зрителей еще в 2019 году.

События новой части разворачиваются через восемь лет после трагического финала первого сезона. Взросление персонажей совпало со сложными испытаниями, а давние психологические травмы и скрытые угрозы вновь дали о себе знать. Внезапное воссоединение старых друзей положит начало новой напряженной истории, где нераскрытое прошлое столкнется с реалиями настоящего, пишет 24 Канал.

Что известно о продолжении "Первых ласточек"

Я решил снять продолжение именно первого сезона сериала, потому что мне как автору хотелось увидеть, как за это время изменились любимые персонажи зрителей – Катя, Федя, Ник, Дэн, Лера и другие. Почти восемь лет назад они были школьниками, жили в мирное время и не имели ни малейшего представления о том, что произойдет с ними и нашей страной за это время,

– поделился шоураннер сериала "Первые ласточки. Новая реальность" Евгений Туник.

Начались съемки третьего сезона "Первых ласточек" / Фото пресс-службы "Нового канала"

По словам шоураннера, в новом сезоне создатели стремятся максимально воссоздать украинское настоящее, активно интегрировав в сюжет искусственный интеллект и другие современные технологии. Он добавил, что история расскажет о жизни украинцев в 2026 году и о реалиях, к которым приходится адаптироваться каждому.

Сорежиссером третьего сезона стала Кристина Тынькевич, чей фильм "Как там Катя?" получил одну из главных наград на кинофестивале в Локарно.

Когда выйдет третий сезон "Первых ласточек" / Фото пресс-службы "Нового канала"

Главной интригой премьеры станет возвращение оригинального актерского состава. За годы, прошедшие после премьеры, исполнители главных ролей построили яркие карьеры в кино и театре. В проекте вновь появятся военнослужащий Максим Девизоров, номинант британской премии BAFTA Александр Рудинский, а также известные актеры Максим Самчик и Таисия Щурук.

Возвращение "Первых ласточек" для меня – очень особенное и трогательное событие. Тогда нам удалось рассказать историю о взрослении целого поколения. Возможность сегодня, спустя столько лет, показать что-то новое через уже знакомых зрителям персонажей – это вызов. Мне ужасно интересно, как изменились наши герои, и как мы будем с ними искать точки соприкосновения,

– говорит актер Макс Девизоров.

Макс Девизоров на съемках нового сезона "Первых ласточек" / Фото пресс-службы "Нового канала"

Выход первого сезона стал переломным моментом для украинского телевидения благодаря смелому освещению тем травли, подростковой психологии, самоубийств и принятия себя. Сериал получил статус лучшего отечественного мини-сериала десятилетия по версии зрителей, а также сыграл важную социальную роль, побудив тысячи молодых людей обращаться за психологической помощью.

Продолжаются съемки нового сезона сериала "Первые ласточки" / Фото пресс-службы "Нового канала"

СМО "Киевстар ТВ" Виктория Максимчук отметила, что команда приступает к работе с очень узнаваемым брендом, который уже завоевал прочную и преданную аудиторию. Она выразила уверенность, что объединение ресурсов платформы и "Нового канала" позволит расширить зрительский круг, а также наладить масштабный диалог вокруг затронутых в сериале острых социальных проблем.

Съемочная площадка "Первых ласточек" / Фото пресс-службы "Нового канала"

В то же время маркетинг-директор "Нового канала" Ольга Балабан подчеркнула, что в свое время "Первые ласточки" задали высокую планку качества для украинского медиапространства и выполнили важную общественную миссию. Ведь после показа подростки в шесть раз чаще обращались за помощью в организацию "Ла Страда-Украина".

Она также добавила, что проект открыл стране плеяду талантливых актеров, в частности Александра Рудинского, Максима Девизорова и Максима Самчика. Более того, команда канала годами ждала возможности вернуться к работе над этой историей.

"Первые ласточки", 3-й сезон – что известно о продолжении / Фото пресс-службы "Нового канала"

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