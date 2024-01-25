Райан Гослинг поблагодарил киноакадемиков за свою номинацию, но выразил возмущение в сети тем, что ни исполнительница главной роли, Марго Робби, ни режиссер Грета Гервиг не получили награды в соответствующих категориях.

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Райан Гослинг возмущен номинациями Оскар-2024

В своем сообщении Райан Гослинг выразил благодарность за возможность быть номинированным рядом с выдающимися актерами. Он отметил, что возможность сыграть роль куклы Кена это огромная гордость для него. Впрочем, несмотря на это, актер пожаловался на другие номинации Оскара-2024.

Нет Кена без Барби, и нет фильма о Барби без Греты Гервиг и Марго Робби, двух людей, наиболее отвечающих за создание этого всемирно известного фильма. Ни признание не было бы возможным без их таланта, мужества и гениальности. Сказать, что я разочарован тем, что они не номинированы в соответствующих категориях, было бы ничего не сказать,

– заявил Райан Гослинг.

Фильм получил восемь номинаций на премию Оскар-2024. Однако ни в одной из них не заметили Грету Гервиг и Марго Робби. В сети поддержали возмущение Гослинга, сказав, что это несправедливо.

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Это семейная комедия с философским подтекстом, рассказывающая историю известнейшей куклы в мире. Что было бы, если бы Барби стала реальной девушкой, жившей среди нас?

Она, слишком неидеальная для идеального мира Барбиленда, отправляется в неизвестность и сталкивается со строгой реальностью мира людей.

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